Туристические полисы – меньше, но дороже

Как свидетельствует статистика «Росгосстраха», из-за пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений с начала этого года число проданных полисов значительно снизилось, однако средний чек на страхование медицинских расходов туристов увеличился в 2,5 раза за счет роста спроса путешествующих на дополнительные риски и опции, - сообщает наш специальный корреспондент.

Руководитель Блока цифрового бизнеса «Росгосстраха» Дмитрий Литовченко пояснил нам, что теперь россияне более ответственно подходят к вопросам защиты здоровья во время поездок по стране и за рубеж, больше внимания уделяют наполнению программы медицинского страхования, а также дополнительным рискам, включенным в полис. При этом их беспокоит уже не только компенсация при отмене поездки, но и наличие в покрытии по договору страхования такой опции, как диагностика и лечение COVID-19.

Кроме того, туристы чаще приобретают расширенные программы страхования, в которые, кроме стандартных услуг, входят дополнительные. Например, визит в клинику к застрахованному третьих лиц, оплата их проживания в гостинице, досрочное возвращение из поездки, услуги переводчика, помощь при утере документов и т. п.

«Повышение интереса к риску «отмена поездки», как и к опции продления полиса в период его действия, закономерно в условиях неопределенности из-за ситуации с COVID», — отмечает Дмитрий Литовченко.

Интересно и то, что подавляющее число договоров страхования туристов было оформлено через сайт компании — рост в этом году, по сравнению с предыдущим, составил почти 400%. По словам Дмитрия Литовченко, «Росгосстрах» уже реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности общения клиентов и компании онлайн, в том числе и по заключению договоров страхования путешественников.

Еще один любопытный факт состоит в том, что треть от общего количества договоров приходится на полисы, приобретенные для путешествий по России. «Внутренний туризм стал трендом 2020 года, - отмечает Дмитрий Литовченко. - Если раньше людям было достаточно для этих целей полиса ОМС, сегодня они считают необходимым не только приобрести отдельную страховку для поездки, но и сделать выбор в пользу расширенной медицинской программы и дополнительных опций».

По его оценке, ситуация со спросом на полисы для путешественников напрямую зависит от ограничений, которые вводятся в нашей стране и по всему миру из-за угрозы распространения инфекции. Так, в этом году ощутимый рост на страхование путешествий начался в июне после логичного затишья в апреле и мае. В июле, августе и сентябре он удваивался от месяца к месяцу за счет ослабления ограничений для внутреннего туризма и открытия некоторых зарубежных направлений.

Правда, в сентябре рост продаж страховок продолжался медленнее, чем в августе: в основном, клиенты покупали полисы с датами поездки на ближайшие два месяца.

А лидером продаж в августе и сентябре в связи с частичным открытием границ стала Турция. И хотя это «пакетное» направление, на котором, как правило, страховка входит в стоимость тура, специалисты «Росгосстраха» отмечают, что сегодня путешественники стремятся обеспечить себя дополнительной защитой и приобрести полис для поездки отдельно от пакетного страхования.

А вот в первой половине октября было зафиксировано небольшое снижение продаж. Это может объясняться сезонностью, полагает Дмитрий Литовченко, т. к. в предыдущие годы этот период тоже не отличался активностью покупателей.

Но не исключено, что и здесь проявляется влияние COVID-19 - люди, которые планировали осенние путешествия, сейчас находятся в ожидании, поскольку сложно предугадать, какой в ближайшее время будет эпидемиологическая ситуация в России и мире.

/TOURBUS.RU