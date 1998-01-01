Музеи Северной столицы подвели неутешительные итоги высокого сезона

По итогам года Петербург не доберет и половины объема прошлогодних туристов, свидетельствуют предварительные данные по итогам «высокого» сезона, которые обнародовали популярные у отдыхающих музеи и музейные комплексы, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Цифры говорят сами за себя: при полном отсутствии иностранцев поток посетителей большей части музеев сильно просел, а временные и прочие ограничения снизили и количество внутренних туристов. Так, посещаемость государственного музея-заповедника «Петергоф» в этом сезоне не превысила 40% от показателя 2019 года и составила всего 1,4 млн человек, тогда как по итогам прошлого года один из самых популярных туристических объектов России посетили свыше 6,2 млн человек.

Как отмечают в ГМЗ «Петергоф», «сказалось полное отсутствие иностранных туристов, ограничения на количество единовременных посетителей музеев и парков, а также общий спад интереса к туризму». Не считая, конечно, того, что фактически до закрытия фонтанов (а именно они привлекают в ГМЗ наибольшее число гостей) музей проработал всего три месяца... «Мы благодарим гостей Петергофа за то, что в этом году они старались соблюдать все наши правила, которые в новой жизни звучат довольно жестко», - сказала по этому поводу глава музейно-паркового комплекса Елена Кальницкая.

В свою очередь, директор ГМЗ «Павловск» Вера Дементьева на состоявшейся на днях конференции сообщила, что посещаемость этого музея-заповедника упала в этом году из-за ограничительных мер в два раза. «Павловск» был закрыт до 16 июля, и этом году ГМЗ посетили почти 756 тыс. человек против 1,3 млн посетителей в прошлом году. - констатировала она. - Логично, что такая ситуация критически сказалась и на доходах».

При этом по разным причинам (в т. ч. и из-за погоды) основными посетителями комплекса в 2020-м стали сами петербуржцы. Однако состоявшийся в ГМЗ фестиваль «Кофе джаз», к примеру, сумел собрать за 2 дня 30 тыс. человек.

Что касается будущего, то эксперты затрудняются с прогнозами. Однако в Павловске, к примеру, разрабатывают возможность дистанционного посещения выставок. По словам Веры Дементьевой, услуга, в основном, будет ориентирована на иностранных зрителей, которые пока не могут приехать «живьем», но желают посетить с экскурсией музей хотя бы виртуально.

«Например, мы готовим экскурсию для тех, кто интересуется французской бронзой, - говорит она. - Формат для нас новый, опыта нет, но есть идея. И пока контакты ограничены, этот вариант может сработать финансово».

При этом, несмотря на то, что до конца года осталось еще более двух месяцев, надежд на привлечение большого числа туристов все же нет. Границы практически закрыты, эпидемиологическая ситуация сложная...

К тому же, по данным городского комитета по развитию туризма, результаты первых дней работы «второй серии» программы возврата за бронирование туров по России показывают, что самыми популярными датами для посещения Петербурга становится период с 1 по 10 января 2021 года.

Как сообщил глава ведомства Сергей Корнеев, в этот раз в программе, стартовавшей 15 октября, с различными предложениями по отдыху в городе на Неве участвуют почти 270 гостиниц, санаториев и турператоров.

Первые бронирования показывают: самыми привлекательными для гостей остаются объекты размещения в историческом центре и санаторно-курортные локации в Курортном районе Петербурга, а чаще всего туристы предпочитают приехать в Северную столицу на праздники.

/TOURBUS.RU