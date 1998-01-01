«Интурист» начал продажу туров на Кубу

Туроператор «Интурист» открыл продажи туров на Кубу с вылетом из Москвы на чартерных рейсах авиакомпании Azur Air, - сообщили нам в пресс-службе туроператора.

«Туры на Кайо-Коко продолжительностью 7 и более ночей уже доступны для бронирования. Старт полетной программы – 8 ноября. Вылеты будут осуществляться из московского аэропорта Внуково один раз в неделю по воскресеньям», — говорится в сообщении компании.

«Мы уже много лет успешно работаем на кубинском направлении, поэтому начало чартерной программы на Остров Свободы – это абсолютно логичный шаг в развитии. Мы рады возобновлению авиасообщения с Кубой и возлагаем большие надежды на открытие других курортов острова, прежде всего, Варадеро и Гаваны», — подчеркнул исполнительный директор туроператора Сергей Толчин.

Как отметили в пресс-службе, перелеты на Кайо-Коко будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER на 540 мест.

Стоимость туров на семь ночей стартует от 109,8 тыс. рублей на двоих с вылетами в декабре. Размещение предлагается в отелях 4-5* на островах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо.

Как отмечают в компании, российские туристы могут находиться на территории Кубы без оформления визы в течение 90 дней. По прилету они обязаны заполнить форму о состоянии своего здоровья, пройти термометрию и сдать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. Результат станет известен в течение суток.

В случае подтверждения коронавирусной инфекции, туриста госпитализируют, а его спутников, семью и находившихся рядом с ним пассажиров, отправят в карантинную зону отеля, где они также пройдут тестирование на ковид. Там их обеспечат питанием.

«Стандартный страховой полис, входящий в турпакет, включает в себя лечение и госпитализацию на территории республики Куба», — пояснили в «Интуристе».

Острова Кайо-Коко и Кайо-Гильермо являются частью архипелага, состоящего из сотен островков и называющегося Жардинес-дель-Рей (Королевские сады). Курорты с отелями, работающими по системе «все включено» придутся по вкусу туристам с детьми, заключили в компании.

Напомним, что авиасообщение между Россией и Кубой (два направления) возобновлено с 15 октября. Помимо «Интуриста», полетную программу на курорты страны ставят туроператоры Coral Travel, «Пегас Туристик» и Anex Tour.

/TOURBUS.RU