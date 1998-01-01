Смоленский туризм — от Успенского собора до IT-фестиваля

В рамках визита делегации Смоленской области в Петербург между СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро» (ГТИБ) и СОГБУ «Смоленский областной информационный центр культуры и туризма «Смоленский терем» подписано соглашение о сотрудничестве. А гости получили возможность представить турбизнесу Северной столицы потенциал своего региона, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

«Петербург и Смоленскую область связывает общая история, а также тесные культурные и экономические отношения, – сказал директор «ГТИБ» Юрий Богданов. – Уверен, что в ближайшее время, несмотря на вызовы пандемии, наше взаимодействие будет только расти и укрепляться, и всё больше туристов из Смоленска захотят посетить Петербург, а петербуржцев – Смоленск и Смоленскую область».

В свою очередь, уверенность в новом витке устойчивого и обоюдовыгодного сотрудничества с целью развития туриндустрии выразила и Екатерина Сырченкова, начальник Департамента инвестиционного развития Смоленской области. По ее мнению, этому способствует и отличная транспортная доступность путешествий между дестинациями, и богатый выбор вариантов отдыха, который предлагается как в Смоленской области, так и на берегах Невы. «Абсолютно уверена в том, что интерес к развитию туризма у нас взаимный, - подчеркнула она. - И жители Петебурга наверняка найдут что-то привлекательное для себя в нашем регионе».

Гости показали «товар» лицом: возможность выступить с презентациями перед представителями туротрасли Петербурга получили такие ведущие туристские компании, как «Турпоездка», «Едем», «Смоленск Трэвел» и туроператора «На 7 Холмах». По словам смолян, в регионе насчитывается около 4 тыс. объектов культурного наследия, около 2 тыс. памятников и 47 музеев. Как пояснил глава СОГБУ «Смоленский областной информационный центр туризма «Смоленский терем» Максим Щегленко во время представления туристского потенциала региона, в регионе древнейшие поселения и курганы соседствуют с храмами XII века и величественными соборами, а история соседствует со вполне современными событийными мероприятия.

«В Успенском соборе, к примеру, путешественники смогут увидеть иконостас величиной с 10-этажный дом, - рассказал он. - Однако IT-Фестиваль Tabatus, фестивали исторической реконструкции «Гнездово» или фейерверков #Zvezdopad, а также фестиваль событийного туризма «Смоленское лето» тоже наверняка надут своих гостей».

При этом Юрий Богданов не преминул напомнить о том, что в Северной столице реализуют программу «Петербургское гостеприимство», которая включает в себя международный продукт по обеспечению безопасного туризма Safe Travels. «В июле 2020 года Петербург стал первым и единственным городом в России, использующий мировые стандарты в вопросах обеспечения безопасности туристов, - подчеркнул он. - Сертификация позволила нам приступить к полноценному рестарту туризма и начать работу над восстановлением туристского потока».

Что касается соглашении о сотрудничестве, то в его рамках на регулярной основе планируется проводить взаимный обмен справочно-информационными печатными материалами и информацией о событийных мероприятиях.

Так, материалы о Смоленской области станут доступны туристам в информационных офисах «ГТИБ» и на его официальном сайте ispb.info в разделе «Региональные партнеры». А в Смоленске потенциальные гости смогут узнать о Петербурге в «Смоленском тереме» и на его ресурсах.

/TOURBUS.RU