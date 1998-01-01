«Кешбэк за туры по России. 2.0» - как идут продажи?

Эксперты по-разному оценивают первую неделю второго этапа программы распродажи туров по России с кешбэком, который начался 15 октября. Напомним, что в его рамках россияне могут получить до 20% возврата средств на карту «Мир» при бронировании туров продолжительностью от двух ночей у туроператоров или гостиниц. Акция продлится до 5 декабря. По условиям второго этапа программы, туристы могут получить кешбэк за поездки до 10 января 2021 года.

Первый этап распродажи прошел с 21 по 28 августа, в его рамках туры приобрели около 70 тыс. россиян на 1,5 млрд рублей.

Так, как заявила вчера «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина, туры по России с кешбэком в рамках стартовавшего второго этапа продаются слабо из-за роста числа заражений коронавирусом,

«Региональные туроператоры очень рассчитывали на второй этап программы кешбэка, но пока бронирования идут вяло и даже в выходные дни продажи не выросли. Некоторые считают, что дело в длительности самой акции, позволяющей туристам не торопиться с выбором.

Но, скорее всего, разогнаться спросу мешает ухудшение эпидемической ситуации, тем более, что в некоторых регионах уже ввели ограничительные меры», — сказала она.

По данным РСТ, россияне готовы покупать туры максимум на ближайшие выходные, на более отдаленные даты и тем более Новый год продаж нет совсем.

«Региональные туроператоры считают, что россиянам пока не до бронирования отдыха. На оживление продаж, по их мнению, можно рассчитывать к концу октября, когда ситуация начнет стабилизироваться. И все будет зависеть от того, что происходит в конкретном регионе», — добавила г-жа Тюрина.

«По мнению туроператоров, большая продолжительность второго этапа распродажи также способствует тому, что идет он более спокойно, чем первый. Тогда в день было и больше запросов, и больше бронирований. Но времени впереди еще много, ситуация может измениться», — добавила пресс-секретарь РСТ.

Кроме того, по ее словам, у туроператоров и туристов возникают проблемы с сайтом Мирпутешествий.рф, на котором можно выбрать туры и отели. «У многих возникли проблемы с загрузкой туров на сайт, некорректно работает поисковая система, непонятно указывается стоимость поездок, есть сложности в работе с платежной системой «Мир».

Все это также не способствует росту продаж. Хотя Ростуризм помогает туроператорам снять многие вопросы, их решение занимает время», — подчеркнула г-жа Тюрина.

В то же время Сергей Ромашкин, генеральный директор туроператора «Дельфин», в беседе с нами отметил, что «продажи сейчас идут хорошо. 15 октября на нас обрушился шквал бронирований. По итогу за этот день мы продали в пять раз больше, чем 21 августа, как акция была запущена в первый раз.

Касательно информации о якобы низких продажах - мы отмечали спад только в период с 12-14 октября, но связано это с тем, что туристы просто ждали начала акции с кэшбеком.

Продажи новогодних туров при этом пока что идут не так активно, как мы надеялись, но здесь большую роль играет психологический фактор. Многие просто боятся планировать отпуск наперед из-за вновь введенных ограничений. Предпраздничные продажи пойдут активно уже накануне Нового года».

Отметим также, что на днях Комитет по турагентской деятельности Российского союза туриндустрии (РСТ) обратился к туроператорам с открытым письмом, в котором предложил поддержать рекламой агентские продажи в рамках второго этапа программы стимулирования турпоездок по России.

Операторов попросили упоминать в рекламной кампании о том, что туры по второму и последующим этапам программы кэшбэка можно приобрести в турагентствах, а также разработать совместную рекламную кампанию.

«Это позволит не только поднять имидж турагентств и вернуть клиентов в их офисы, но и поспособствует выполнению задач, поставленных правительством РФ по программе популяризации путешествий по России, – говорится в письме.

В условиях неопределенности рынка особое значение приобретает честное партнерство его участников, которые в нынешних условиях должны стать еще более лояльны и внимательны друг к другу».

/TOURBUS.RU