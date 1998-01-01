Гендиректор «Вотчины Деда Мороза» погиб при крушении вертолета

Как сообщает агентство «Вологда Регион», во вторник днем при крушении легкомоторнного вертолета Robinson-R44 в Нюксенском районе трагически погиб генеральный директор АО «Дед Мороз», бывший заместитель губернатора Вологодской области Олег Васильев.

Эту информацию позднее подтвердил Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, разместив пост с соболезнованием на своей личной странице в сети « Вконтакте»: «Накануне мы обсуждали развитие Вотчины Деда Мороза, строили планы, а сегодня не стало гендиректора Олега Васильева. Он находился на борту вертолета, который сегодня потерпел крушение. Вместе с Олегом Александровичем мы реализовали десятки проектов по развитию Вологодчины.

Для всех нас это большая утрата. Выражаю соболезнования родным и близким».

Напомним, что ЧП случилось вво вторник 12:10, когда вертолет врезался в линию электропередач и упал в реку Сухону у деревни Бобровское. По информации источников портала «Вологда Регион», во время крушения вертолета погибли не только Олег Васильев, но и президент вертолетной компании «Аэросоюз» Сергей Мозер (Олег Васильев пригласил его в Вотчину Деда Мороза обсудить перспективы сотрудничества и маршрут будущих аэроэкскурсий в Вотчину). Также на борту находилась 27-летняя девушка - ее паспорт обнаружен спасателями.

Четырехместный частный вертолет совершал полет по маршруту Вологда - Великий Устюг, о чем была подана заявка в территориальный орган управления воздушного движения. На месте работает оперативно-следственная группа, в состав которой входят следователи и криминалисты Северо-Западного следственного управления на транспорте. Организована также проверка Вологодской транспортной прокуратуры.

По информации СМИ, Олег Васильев родился в 1969 г. В 1993 году окончил Вологодский государственный педагогический институт, исторический факультет. В 2002 году завершил обучение в Московской государственной юридической академии (филиал в Вологде), специальность «Юриспруденция». В 2007 году окончил «Северо-Западную академию государственной службы», специальность «Государственное и муниципальное управление». Преподавал историю в среднией школе, работал в администрации областной столицы с 2001 по 2007 год.

С 2007 года Олег Васильев трудился в правительстве Вологодской област - в Департаменте государственной службы и вопросов местного самоуправления. С 2009 по 2010 год - работал начальником Управления государственной службы и кадровой политики областного Правительства. С марта 2010 года до ноября 2012 года - возглавлял Департамент государственной службы и кадровой политики области.

В конце 2012 года Олег Васильев начал работу в качестве заместителя губернатора Вологодской области, курируя вопросы социального блока, включая туризм.

В сентябре 2019 года его полномочия на посту замгубернатора не были продлены. В феврале 2020 года Олег Васильев возглавил АО «Дед Мороз».

Напомним, что АО «Дед Мороз» - бюджетное учреждение, которому переданы объекты вотчины Деда Мороза в Великом Устюге. Учредитель АО – правительство Вологодской области. Вотчина – популярный у туристов объект, созданный в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». Ежегодно его посещают около 300 тыс. гостей, особенно популярна вотчина у семей с детьми. В комплекс входят дом и зоосад Деда Мороза, Тропа сказок и другие объекты, гостиница, коттеджи, кафе и магазины.

По совпадению вчера же, по информации местных СМИ, в загородном доме под Вологдой и в городской квартире депутата ЗСО Татьяны Муромцевой, до недавнего времени возглавлявшей АО «Дед Мороз», прошли обыски. В них приняли участие сотрудники регионального управления следственного комитета и УФСБ России по Вологодской области.

Агентство "Ранпресс", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что против Муромцевой возбуждено уголовное дело. Обстоятельства — ее деятельность в должности гендиректора АО «Дед Мороз». Речь якобы идет о мошенничестве, причем в особо крупных размерах.

Г-жа Муромцева возглавляла АО «Дед Мороз» до февраля 2020 года. Именно ее сменил на этом посту погибший вчера Олег Васильев.

/TOURBUS.RU