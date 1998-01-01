В двух пятизвездочных столичных отелях — новые руководители

Максим Ходос назначен на должность генерального менеджера отеля «Марриотт Ройал Аврора», - сообщили нам в пресс-службе управляющей компании.

Выпускник Московской государственной академии легкой промышленности по специальности «экономика и управление предприятием», Максим начал работу в индустрии гостеприимства в 1997 году в финансовом управлении отеля «Марриотт Гранд» в качестве рядового бухгалтера, а в 1999 году уже принимал участие в открытии отеля «Марриотт Ройал Аврора» в должности финансового контролера гостиницы, параллельно получив дополнительное финансовое образование.

В 2005 году он назначен региональным финансовым контролером трех отелей Марриотт, с 2006 по 2008 годы возглавлял региональный отдел закупок шести отелей международных брендов. У Максима богатый опыт открытия новых отелей – «Ренессанс Монарх Москва» (2008-2009) и «Лотте Отель Москва» (2009-2010). С 2010 года г-н Ходос возглавлял отели различных брендов, в том числе «Марриотт» и «Рэдиссон», в качестве генерального менеджера.

В мае 2019 года г-н Ходос был назначен генеральным менеджером гостиницы «Шератон Палас» после присоединения этого отеля к гостиничному холдингу «Сафмар Плаза».

«Очень рад вернуться в родную гостиницу, в которой я когда-то начинал свою карьеру в индустрии, - отметил Максим Ходос, комментируя свое новое назначение. – «Аврора» всегда имела высокую репутацию благодаря безупречному сервису и высокому профессионализму команды. Помимо достижения максимальных финансовых показателей и удержания лидирующих позиций отеля на гостиничном рынке, моим приоритетом является обеспечение безопасности здоровья гостей и сотрудников».

В свою очередь новым генеральным менеджером отеля «Шератон Палас» назначена Анна Павлова, рассказали в компании.

«Мои основные задачи в новой должности – это достижение высоких финансовых результатов отеля, активная работа по привлечению новых клиентов, но не только, - комментирует Анна свое назначение. – Не менее важно создание безопасной для здоровья среды и обеспечение высокого уровня сервиса».

Анна окончила с отличием факультет менеджмента Российской Экономической Академии им. Г. В. Плеханова. Имеет многолетний опыт работы в гостиничном бизнесе. Начав свою карьеру в 2002 году в отеле «Марриотт Тверская» на линейных позициях, Анна с 2005 года работала в региональном отделе продаж и маркетинга московских отелей «Марриотт».

В 2010 году была назначена заместителем руководителя регионального отдела продаж и маркетинга отелей «Холидей Инн Москва Лесная» и «Холидей Инн Москва Сущевский,» а с 2012 заняла должность руководителя отдела.

В сентябре 2016 года Анна Павлова возглавила региональный отдел продаж и маркетинга трех московских отелей «Марриотт» – «Марриотт Тверская», «Марриотт Гранд» и «Марриотт Ройал Аврора».

/TOURBUS.RU