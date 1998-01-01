Новости Всероссийский союз страховщиков просит как можно скорее ввести электронные путевки Страховщики не согласны с мнением профессионалов туризма о том, что законопроект о введении электронной путевки в его нынешнем виде принимать нельзя

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) поддержал введение в России системы электронных путевок, соответствующее письмо направил председателю комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы Борису Пайкину председатель объединения Игорь Юргенс. Как сообщает пресс-служба ВСС, в письме его глава напоминает, что союз неоднократно выступал с предложениями по усилению контроля за деятельностью туроператоров (введение дополнительной отчетности, раскрытия реальных оборотов туроператоров), в том числе путем внедрения системы "Электронная путевка". "Такая система позволила бы взять под контроль главный параметр, влияющий на размер финансовой ответственности – реальное количество проданных туроператором путевок. А это, в свою очередь, позволило бы ввести ограничения продажи турпродуктов при достижении туроператором порогового значения максимально возможного объема его обязательств", — считает г-н Юргенс. Кроме того, в Союзе страховщиков считают, что предполагаемое же поправками создание фонда поможет обеспечить высокую гарантию защиты прав граждан и контроль деятельности туроператоров, а также снизить риски фальсификации. "Страховое сообщество считает, что при переходе на альтернативный инструмент финансового обеспечения ответственности туроператора договор страхования по его окончании может быть заменен полноценным членством в системе "Электронная путевка". Это, с одной стороны, существенно повысит надежность туроператоров, а с другой — сделает ненужными какие-либо иные механизмы гарантирования, что, опять-таки, сэкономит расходы туроператоров", — добавил глава ВСС. Между тем, как сообщал ранее «Интерфакс», страховые компании очень неохотно страхуют туроператоров из-за высоких рисков такого бизнеса. Особенно эта проблема обострилась с началом пандемии коронавируса, из-за которой в апреле 2020 года туристическая отрасль фактически остановила деятельность. ВСС неоднократно заявлял, что механизм страхования финансовой ответственности туроператоров перед туристами нуждается в пересмотре и является для страховщиков добровольным, а не обязательным. Рассмотрение во втором чтении законопроекта "О внесении изменений в Закон об основах туристской деятельности в Российской Федерации", который вводит в России обязательное использование системы "Электронная путевка" для всех видов туризма, запланировано на осеннюю сессию парламента. В соответствии с законопроектом туроператоры должны вводить в систему информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Кроме того, законопроектом предусмотрено создание гарантийного фонда, средства которого можно использовать для помощи туристам в экстренных ситуация, выплат за аннулированные туры, а также для инвестирования в инфраструктуру внутреннего туризма, - напоминает «Интерфакс». Между тем, Российский союз туриндустрии (РСТ) и Ассоциации туроператоров России (АТОР) выступают против законопроекта в его нынешнем виде в условиях тяжелейшего кризиса на туристическом рынке и несколько раз просили правительство и руководство Госдумы не допустить его принятия. /TOURBUS.RU

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