Новости Авиакомпания Royal Flight получила допуск на полеты в три кубинских аэропорта Авиарейсы на остров Свободы готовы выполнять уже три ведущих российских туроператора

Авиакомпания Royal Flight получила допуски для полетов из Москвы в три аэропорта Кубы с 25 октября по 27 марта 2021 года, следует из приказа, размещенного на сайте Росавиации. При этом в ведомстве подчеркнули, что «решение о выдаче допусков не является основанием или решением о возобновлении полетов по международным маршрутам, указанным в приказе Росавиации № 1297-П от 19.10.2020. Допуск - это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов». Правительство России 14 октября приняло решение о возобновлении рейсов на Кубу. С 15 октября авиакомпании могут выполнять по два рейса в неделю из аэропортов Москвы на Кайо-Коко, Кайо-Ларго и в Санта-Клару. «Авиакомпания Royal Flight уже готовится к возобновлению полетов на Кубу. С 3 ноября она начнет выполнять рейсы в аэропорт острова Кайо-Коко, а с 6 ноября – города Санта-Клара в центральной части архипелага. Полеты будут выполняться на Boeing 777-300 ER дважды в неделю, по вторникам и пятницам из аэропорта «Шереметьево»», — рассказала глава департамента по связям с общественностью аффилированного с перевозчиком туроператора Coral Travel Марина Макаркова, которую цитирует «Интерфакс». По ее словам, на базе этих рейсов туроператор предложит россиянам пляжный отдых на кубинских курортах. Стоимость десятидневных туров начинается от 148 тыс. рублей на двоих на курортах Кайо-Коко, Кайя-Гильермо и Кайя-Круз (перелет на Кайо-Коко) и от 160 тыс. рублей на курортах Кайо-Энченачос и Кайо-Санта-Мария. Цены включают размещение в отелях с системой all inclusive. «Куба всегда была востребованным направлением в осенне-зимний сезон у российских туристов благодаря отличному пляжному отдыху и интересной экскурсионной программе. Мы рады, что снова можем предложить остров россиянам и видим, что интерес к нему высокий даже в нынешних сложных условиях», — добавила г-жаМакаркова. Отметим, что упоминаний о других авиакомпаниях, получивших допуски на полеты в два этих аэропорта, в приказе Росавиации нет. Между тем авиакомпания AZUR air, аcсоциированая с туроператором Aneх Tour, ранее уже сообщила, что с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER. В сообщении говорится, что все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы на этот кубинский курорт. У авиакомпании Nordwind (основной заказчик – туроператор PEGAS Touristik) есть разрешение на регулярные рейсы в Кайо-Коко и Санта-Клару, - сообщает АТОР. В компании также подтвердили, что эти рейсы согласованы и кубинской стороной.

Напомним, что по прибытии на Кубу всех иностранных туристов ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24-часов после прибытия. Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку стоимостью $30. Отметим, что в 2019 году Кубу посетило почти 180 тыс. российских туристов, что на 30% больше, чем годом ранее. /TOURBUS.RU



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