Заразиться коронавирусом в полете оказалось практически невозможно

Минстерство обороны США и IATA опубликовали результаты исследований вероятности инфицирования во время авиаперелетов

Чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком, следует из результатов исследования, проведенного министерством обороны США.

«Исследование показало, что при условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.

Исследование на борту самолетов Boeing-777 и 767 а/к United Airlines показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.

«Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета.

По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным COVID-19 человеком», — отмечается в сообщении.

За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Тесты предполагали наличие только одного инфицированного человека на борту самолета и не моделировали фактор передвижения пассажиров по салону.

Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. В каждом испытании высвобождалось 180 млн частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) также сообщает, что провела исследование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 44 связанных с полетом случая заболевания COVID-19. Всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.

Таким образом, риск заразиться COVID на борту оценивается в один случай на каждые 27 млн путешественников.