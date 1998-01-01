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20 октября
Заразиться коронавирусом в полете оказалось практически невозможно
Минстерство обороны США и IATA опубликовали результаты исследований вероятности инфицирования во время авиаперелетов
Чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным человеком, следует из результатов исследования, проведенного министерством обороны США.
«Исследование показало, что при условии ношения масок в среднем только 0,003% частиц воздуха в непосредственной близости от пассажира оказываются заразными, даже если все кресла в салоне самолета заняты», — говорится в сообщении, размещенном на сайте Росавиации.
Исследование на борту самолетов Boeing-777 и 767 а/к United Airlines показало, что ношение пассажирами масок сводит к минимуму вероятность инфицирования, даже если кто-то кашляет на соседнем кресле.
«Около 99.99% потенциально опасных частиц было удалено из салона в течение шести минут благодаря быстрой циркуляции воздуха, нисходящей вентиляции и системам фильтрации воздуха самолета.
По данным исследования, для того, чтобы заразиться коронавирусом, пассажиру пришлось бы пролететь 54 часа в салоне с инфицированным COVID-19 человеком», — отмечается в сообщении.
За шесть месяцев исследования было проведено 300 испытаний, включающих 38 часов в воздухе и 45 часов на земле. Тесты предполагали наличие только одного инфицированного человека на борту самолета и не моделировали фактор передвижения пассажиров по салону.
Испытания производились путем выброса частиц такого же размера, как коронавирус, по секторам салона, каждый из которых имел 42 датчика, имитирующих пассажиров, которые предположительно контактировали с частицами вируса. В каждом испытании высвобождалось 180 млн частиц, как если бы одновременно кашляли тысячи пассажиров.
Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) также сообщает, что провела исследование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 44 связанных с полетом случая заболевания COVID-19. Всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров.
Таким образом, риск заразиться COVID на борту оценивается в один случай на каждые 27 млн путешественников.
"Мы считаем эти цифры чрезвычайно обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошло до того, как ношение лицевых покрытий в полете стало широко распространенным", — заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, чьи слова приводятся в сообщении организации.
Принимаемые меры защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность, полагают в IATA. Дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрация воздуха в салоне самолета.
"Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии", — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.
Ранее IATA призывала отменить карантинные ограничения на международные авиаперевозки и в качестве альтернативы внедрить тестирование пассажиров на COVID-19 перед вылетом.
/TOURBUS.RU
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