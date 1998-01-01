Треть российских туристов планирует путешествовать на Новый год

Каждый третий российский турист (33%) планирует отправиться в отпуск в новогодние праздники. Почти половина опрошенных (48%) не намерена путешествовать в эти дни, и еще 19% не сделали окончательный выбор. Такие данные следуют из опроса, проведенного интернет-сервисом для путешественников Biletix в октябре с участием 1 132 человек.

37% опрошенных намерены встретить новогодние праздники дома, по 11% – на даче и в поездках внутри страны. 12% планируют уехать на это время в другие страны. 4% планируют провести всю зиму не в родном городе.

Из тех, кто все же планирует уехать из дома на Новый год, лишь 4% уже забронировали билеты и отели заранее, еще столько же собираются сделать это до конца октября.

По данным Biletix, самые популярные направления на новогодние праздники 2020 в настоящий момент внутри России – Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Казань и Екатеринбург. За границей – Анталия, Минск и Стамбул.

На заграничные рейсы приходится 8% бронирований, при том что обычно этот показатель в рамках ранних бронирований значительно выше, так как туристы планируют более дорогие поездки за границу заранее.

Средний чек на забронированные в октябре авиабилеты с вылетом в новогодние праздники туда-обратно по России практически не изменился, снизившись с 8 144 до 8 030 руб. Средний чек на авиабилеты за границу значительно снизился с 27 404 до 14 422 руб.

Аналитический центр сервиса Туту.ру также изучил поисковые запросы авиабилетов на новогодние праздники и выяснил, о каких направлениях мечтают путешественники.

Поисковые запросы среди клиентов компании по вылетам из Москвы распределяются так: около 75% – по России, за рубеж – 25%, в прошлом году было примерно 50/50. Таковы данные по поискам с 15 сентября по 15 октября на вылеты с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

В топ-10 авианаправлений с вылетами из столицы за этот период входят: Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург, Казань и Красноярск.

Билеты в Сочи на новогодние праздники сейчас ищут гораздо чаще, чем осенью прошлого года: доля направления выросла в полтора раза – с 13,3% до 19,7%. Также существенно вырос интерес с Калининграду, доля направления в поисках увеличилась с 5% до 9%. В полтора раза выросли доли поисков билетов в Новосибирск и Красноярск.

Но в целом можно видеть, что предпочтения россиян по внутренним направлениям достаточно стабильны.

Среди зарубежных направлений самое популярное – Стамбул. Доля поисков авиабилетов в этот город на новогодние праздники по сравнению с прошлым годом выросла в четыре раза – с 2,8% до 10,7%. Также в топ-10 входят Ташкент, Дубай, Мале, Анталья, Бишкек, Ош, Минск, Нур-Султан и Пхукет.

Кроме того, россияне хотят улететь в Египет и ищут билеты в Шарм-эль-Шейх, Каир и Хургаду (все эти города входят в топ-20).

Среди европейских направлений есть интерес к Праге, Лондону, Белграду, Парижу, Милану, Риму, хотя в топ-20 из перечисленных вошла только Прага.

Также часто ищут билеты на Занзибар: открытое для наших туристов направление оказалось в топ-20 по поискам на новогодние праздники, при том, что ранее оно было за пределами сотни.

/TOURBUS.RU