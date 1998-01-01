Новости "Ютэйр" тоже полетит на Занзибар В дополнение к чартерным программам трех ведущих туроператоров в наступающем зимнем сезоне намечена и программа регулярных рейсов на танзанийский остров

Авиакомпания "ЮТэйр" с 27 ноября планирует запустить регулярный рейс Москва-Занзибар, сообщила пресс-служба перевозчика. Авиакомпания будет летать по данному маршруту раз в 10 дней на самолетах Boeing-767. Время в пути составит 9 часов 15 минут. "После того как власти разрешили полеты в Танзанию, Utair сразу заявил о своем намерении открыть регулярное авиасообщение с островом Занзибар. Маршрут хорошо знаком пилотам авиакомпании: Utair летал в Танзанию в рамках поддержки гуманитарных миссий ООН. Utair — единственная российская авиакомпания, которая будет выполнять регулярные рейсы по данному маршруту", — заявил президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков, слова которого приводятся в сообщении. Напомним, что "ЮТэйр" входит в десятку крупнейших авиакомпаний РФ. Авиакомпания летает более чем по 140 направлениям. Таким образом, "ЮТэйр" станет уже четвертым перевозчиком, который в наступающем зимнем сезоне собирается соеденить нашу страну с экзотическим Занзибаром. Так, а/к Nordwind и «Пегас Туристик» намерены запустить чартеры из Москвы в Танзанию с 25 октября, Royal Flight и Coral Travel – с 29 октября, AZUR air с ANEX Tour – c 31 октября. При этом AZUR air заявил рейсы не только из Москвы, но и еще из пяти городов России.

Отметим, что прошлой зимой на Занзибар по заказу «Библио-Глобуса» летала только авиакомпания «Россия» Как сообщили ранее в посольстве Танзании в Москве, "все пассажиры, будь то иностранные граждане или возвращающиеся резиденты, въезжающие в Объединенную Республику Танзанию, обязаны предъявить действительный сертификат об отрицательном результате теста на COVID-19, пройденном в течение 72-часов до поездки в аккредитованной лаборатории в стране отправления. По прибытии пассажиры с признаками и симптомами заражения COVID-19 могут быть подвергнуты тестированию", — сообщает посольство. Кроме того, посольство отметило, что все пассажиры международных рейсов должны соблюдать меры по профилактике и контролю за распространением инфекции, такие как гигиена рук, ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Также сохраняется требование о заполнении на борту самолета специальной анкеты, которую необходимо предоставить в органы медико-санитарного контроля в аэропорту по прибытии. В анкете есть пункты о состоянии здоровья заполняющего, указывается отель, где планирует остановиться турист, и его контактные данные. Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина также отмечала, что «сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились. Стоимость путешествия на Занзибар на двоих составит около 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа. При этом в агентствах говорят, что многие туристы ждут скорого начала полетов на Кубу и открытия других популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Вьетнама, Таиланда». Напомним, что до начала пандемии коронавируса ежегодно Танзанию посещали около 1,5 млн иностранных туристов. При этом, по данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями. /TOURBUS.RU

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