Новости Росавиция сообщила, что на Кубу и в Сербию уже можно летать После разъяснения ведомства «Аэрофлот» возобновил полеты в Белград, а AZUR air подтвердил планы начать полеты на два кубинских курорта

Росавиация уточнила дату возобновления регулярных пассажирских рейсов в Сербию и на Кубу — по информации ведомства, они разрешены с 15 октября. "В соответствии с решениями правительства РФ, авиакомпании и авиационные власти иностранных государств в установленном порядке уведомлены о возобновлении полетов с Сербией и Кубой с 15 октября, и с 1 ноября — с Японией", — сообщила представитель Росавиации журналистам в пятницу вечером. Напомним, что в минувшую среду оперативный штаб при правительстве по борьбе с COVID-19 известил о возобновлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией. Рейсы в Сербию могут выполняться по направлению из Москвы в Белград, на Кубу — также из российской столицы в города Кайо-Коко и Санта-Клара. В каждом случае полеты будут дважды в неделю, говорилось в сообщении штаба, однако при этом сроки начала полетов там не уточнялись. Сегодня авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что авиасообщение со столицей Сербии возобновлено с 17 октября. Аэрофлот будет выполнять регулярные рейсы по маршруту Москва – Белград – Москва по четвергам и субботам. По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться, уточнили в авиакомпании. Напомним, что, по информации АТОР, Сербия не вводит ограничений на въезд иностранцев (в том числе туристов), за исключением граждан ряда стран. Только гражданам Северной Македонии, Болгарии, Румынии, Хорватии нужно иметь на руках отрицательный ПЦР-тест, сделанный не менее, чем за 72-часа. Для других иностранцев, и для россиян в том числе, наличие отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19 или прохождение карантина при въезде в Сербию не требуется. Россиянам виза в Сербию также не нужна. В то же время, кубинские власти сообщают, что по прибытии пассажиры должны заполить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения. Всех иностранных туристов по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24-часов после прибытия. Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за $30 долларов. На этом фоне авиакомпания AZUR air, аcсоциированая с туроператором Aneх Tour, сообщила, что с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER. В сообщении говорится, что все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям. В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы на этот кубинский курорт. /TOURBUS.RU

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