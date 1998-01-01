Арктические маршруты будут начинаться в Северной столице

Эксперты обсудили перспективы развития путешествий по Арктике и их связь с петрбургским туризмом

В конце прошлой недели в Петербурге состоялось обсуждение перспектив создания уникальных туристских маршрутов по арктической зоне России. По оценке ряда экспертов, город на Неве вполне может претендовать на позицию старта и финиша таких маршрутов, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

В деловой встрече, проходившей на площадке «Городского туристско-информационного бюро», приняли участие первый заместитель председателя Комитета по делам Арктики Елена Асеева, замгенерального директора СПб ГБУ «ГТИБ» Надежда Петрова, представители туроператоров, а также сотрудники арктических музеев Северной столицы.

Начиная диалог, участники дискуссии сразу же отметили, что Петербург является местом начала межрегионального историко-культурного проекта «Серебряное ожерелье России», который формирует единую туристско-рекреационную систему 11 регионов Северо-Западного федерального округа России, включая такие регионы Арктической зоны РФ, как Архангельская и Мурманская области, а также Республики Карелия и Коми, Ненецкий автономный округ.

По словам Надежды Петровой, диалог для дальнейшего взаимодействия с участниками рынка индустрии путешествий по созданию и реализации совместных туристских продуктов арктических регионов необходим.

«Петербург по своему географическому положению является местом старта и окончания всех поездок по Русскому Северу, - констатировала она. - Благодаря этому город может объединить всевозможные региональные экскурсионные маршруты и туристские продукты, связать их вместе, позиционируя себя в качестве ключевого партнёра и игрока в арктическом туризме».

Она считает, что развитие этого направления путешествий подчеркнёт роль Петербурга как всесезонной туристской дестинации мирового уровня, позволит диверсифицировать турпотоки, а также привлечь в город дополнительных гостей в зимнее время года.

В свою очередь, Елена Асеева отметила, что план мероприятий проекта «Создание современного комплекса конкурентоспособных арктических туристских продуктов с участием Санкт-Петербурга и регионов Арктической зоны Российской Федерации» рассчитан до 2023 года. «Арктический путеводитель по Петербургу», включающий более 60 городских точек, которые каким-либо образом связаны с Арктикой, уже издан», - сообщила она.

Она также выразила уверенность в том, что реализация масштабного проекта по развитию арктического туризма позволит сделать Петербург национальным центром компетенций в этом направлении, увеличит турпоток из Петербурга в арктические регионы страны и привлечёт в город путешественников, интересующихся этой тематикой. «Сегодняшняя ситуация, повлекшая закрытие границ, позволяет активизировать внутренние маршруты по арктическому направлению», – уверена Елена Асеева.

В ходе встречи представители туроператоров и музеев поделились представлениями по формированию арктических маршрутов. В частности, был сделан акцент на необходимости развития инфраструктуры и транспортной доступности.

Однако, по оценке экспертов, очень важны активная популяризация северных путешествий, информационное и онлайн-продвижение направления. По словам участников встречи, в качестве хотя бы временной альтернативы нужно рассматривать создание виртуальных маршрутов по труднодоступным точкам Севера, а также всемерно поддерживать подготовку крайне необходимых северным территориям кадров, способных развивать их и с туристической точки зрения.

Стоит напомнить, что в сентябре в Петербурге прошёл Первый международный арктический медиа-конгресс в рамках форума «Доступная Арктика», на котором глава Ростуризма Зарина Догузова анонсировала разработку до конца 2020 года концепции развития туризма в Арктической зоне РФ с планом мероприятий (дорожной картой) в рамках реализации Стратегии развития туризма в РФ на период до 2035 года.

В частности, предлагается активное маркетинговое продвижение Арктического региона, учреждение Международного дня арктического туризма (22 марта), а также создание национальных стандартов в области туризма на территории России.

/TOURBUS.RU