Владимир Жириновский: «Нужно срочно прекратить выезд наших туристов за рубеж»

Решение возобновить туристический поток из России в южные страны, в частности в Турцию, было преждевременным. Именно отдыхающие привезли нам с Юга „вторую волну“ коронавируса. В связи со вспышкой ковида в Москве и других регионах России нужно срочно прекратить выезд наших граждан за рубеж в туристических целях, а ответственные за решение открыть границы должны быть наказаны.

В будущем поездки можно возобновлять только в те страны, где эпидемия остановлена», — такое сообщение появилось вчера в официальном Телеграм-канале лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Напомним, что этому заявлению предшествовало интервью главного аллерголога-иммунолога Минздрава, академика РАН Рахима Хаитова, которое он дал в конце минувшей недели агентству ТАСС. В нем г-н Хаитов заявил, что, по его информации, до 90% заболевших коронавирусом в последние дни россиян - это люди, которые вернулись с отдыха.

«Это было неизбежно из-за огромных скоплений людей на пляжах, в ресторанах: один не надевает маску, другой носит неправильно», — цитирует его ТАСС.

При этом г-н Хаитов, впрочем, не уточнил, идет ли речь о туристах, отдыхавших исключительно за рубежом.

Комментируя эти заявления, профессор вирусологии Института им. Гамалеи Анатолий Альштейн в беседе с информагентством НСН не согласился с версией о завозной «второй волне» коронавируса.

«Я не знаю, какими такими статистическими данными обладают академик Хаитов и "академик" Жириновский. Лично я думаю, это просто фейк. У нас коронавирус до начала этой эпидемии находился на довольно высоком уровне и в России, и в Москве. Считать, что все привозится, странно.

Мы по количеству заболевших находимся на четвертом месте в мире. Нам что, это все привезли? Откуда? Из Ялты, Сочи, Турции? Из каких стран нам это привезли? Это явная выдумка», - сказал г-н Альштейн.

В свою очередь гендиректор сети турагентств «Розовый Слон» Алексан Мкртчян в беседе с нашим порталом отметил: «Г-н Жириновский явно погорячился, делая такое заявление. У нас и так простаивает парк самолетов, внутренние авиаперевозки не могут покрыть все расходы. Экономика должна развиваться, сейчас и так все сложно, а, если мы еще все запретим…

Страны мира принимают сейчас беспрецедентные меры безопасности справки об отсутствии заболевания, множественные тесты на ковид, карантин – если путешественники будут соблюдать эти правила, то можно спокойно путешествовать».

/TOURBUS.RU