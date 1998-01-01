Сергей Шпилько: «Если государство не поможет туротрасли, она не доживет до следующего сезона»

Российской туротрасли срочно нужен новый пакет мер государственной поддержки, иначе она не доживет до следующего высокого сезона, заявил почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько в интервью, которое опубликовал «Интерфакс».

"Правительство и Ростуризм предпринимают шаги в поддержку туротрасли. Из них особенно важную роль сыграли отсрочка обязательств туроператоров по несостоявшимся из-за COVID-19 турам и последняя программа субсидирования поездок на основе кешбэка.

Меры общего порядка тоже важны, особенно в части выплаты зарплаты, — но они не дошли до многих участников рынка. И сегодня срочно нужен новый пакет мер по поддержке туриндустрии", — заявил эксперт.

Почетный президент РСТ напомнил, что в условиях пандемии наиболее пострадали такие отрасли экономики, как транспорт, туризм, гостиничный, ресторанный бизнес, культура, индустрия развлечений, конгрессно-выставочная деятельность.

"Понятно, что РЖД и "Аэрофлоту" обанкротиться не дадут. Но остальным – "труба", потому что бизнеса нет, а вторая волна коронавируса есть. И даже если ресторан или гостиницу из-за эпидемии повторно не закроют, эта вторая волна сама может их смыть", — подчеркнул эксперт.

Эксперт отметил, что в условиях закрытия границ и падения курса рубля наиболее выиграл внутренний туризм, но и его сейчас накрывает вторая волна коронавируса, аннуляции растут. "Падение доходов по сравнению с прошлым годом составит около 30%. Более половины турагентств, то есть многие тысячи, уже закрыли свои офисы", — сказал Шпилько.

Эксперт подчеркнул, что сегмент въездного туризма с закрытием границ просто рухнул. "Внутренний туризм не может заменить въездной. Хотя бы потому, что на внутреннем мы имеем дело со спросом наших небогатых соотечественников, реальные доходы которых падают.

И въездной туризм при этом гораздо труднее перезапустить, поскольку технологически на формирование, продвижение и реализацию групповых туров в большинстве зарубежных стран уходит больше полугода", — заметил он.

Г-н Шпилько также напомнил, что в структуре загрузки гостиниц в России доля иностранных туристов – менее 15%. Но в Москве это уже 33%, а в Санкт-Петербурге – 35%. При этом из 10,1 млн иностранцев, размещавшихся в прошлом году в российских гостиницах, 5,2 млн побывали в Москве и 2,3 млн – в Петербурге.

"Из-за отсутствия иностранных туристов в этом году питерские отели потеряют более 20 млрд рублей доходов, московские – более 50 млрд, а российские в целом — более 100 млрд. Это по самым скромным подсчетам. Недополучит страна львиную часть доходов от экспорта услуг по статье "Поездки" платежного баланса, которые в прошлом году составили около $11 млрд. И как минимум половину этих потерь уже можно смело прогнозировать на будущий год", — сказал он.

Г-н Шпилько подчеркнул, что остались считанные дни до уплаты налогов и напомнил, что с марта РСТ во всех своих обращениях просил не переносить уплату налогов, а ввести налоговые каникулы, включая освобождение до конца кризиса от страховых взносов в социальные фонды.

"В сочетании с продолжением программы кредитования зарплаты в размере того же МРОТ в наиболее пострадавших отраслях это хоть как-то затормозило бы процесс реального распада отечественной туриндустрии. Хотя лучше уж сразу эти расходы субсидировать, чтобы потом не списывать.

Срочно нужен новый пакет мер для спасения туриндустрии, иначе она может просто не дожить до следующего высокого сезона. Если есть деньги на новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", то может найдутся и на это?", — заключил эксперт.