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Первый в этом году отель под международным брендом открылся в столице

Пятизвездочный отель Mövenpick Moscow Taganskaya рассчитан на 154 номера и расположен на Садовом кольце

Группа Accor представила журналистам новый отель Mövenpick Moscow Taganskaya 5*, который расположен на внутренней стороне Садового кольца по адресу ул. Земляной вал, дом 70, в старом Московском районе с богатой историей – бывшей «Гончарной слободе».

Восьмиэтажное здание отеля вписано в ландшафт прилегающей территории и архитектурный облик района. Отель располагает двумя подземными этажами, где расположены паркинг и SPA-комплекс для гостей.

Mövenpick Moscow Taganskaya предлагает 154 номера, включая номера категорий Superior, Deluxe и Executive, площадью от 23 м2, а также двухкомнатные номера категории Suite площадью 57 м2 и просторные представительские «люксы» с панорамным видом на Москву на 7 и 8 этаже.

«Уверен, что открытие Mövenpick Moscow Taganskaya - знаковое событие не только для нас, но и для всей российской индустрии гостеприимства. Это первый в Москве международный отель, открывающийся в этом году. И я очень рад, что он открывается под принципиально новым для столицы брендом Mövenpick, который завоевал безукоризненную репутацию у туристов со всего мира.

Отель станет прекрасным дополнением исторического Таганского района и, не сомневаюсь, займет достойное место на гостиничной карте Москвы и в сердцах местных жителей», - отметил Алексис Деларофф, генеральный директор Accor New East Europe.

Дизайн отеля был разработан российским архитектурным бюро Front Architecture в остро актуальном стиле с использованием традиционных элементов и авторских инсталляций, вдохновленных историей района и бренда Mövenpick.

Все номера отличаются минималистичным и функциональным дизайном и оснащены системой «умный дом», которая позволяет управлять шторами, освещением, кондиционированием и отоплением в комнате.

В меню ресторана авангардной кухни Shagal на 100 мест под управлением молодого шеф-повара Виталия Баранова гости найдут как блюда русской кухни в новом прочтении, так и традиционные швейцарские блюда, яляющиеся визитной карточкой бренда Mövenpick - тартар из говяжьих стейков, телятина по-цюрихски и швейцарский морковный торт.

SPA-комплекс отеля включает бассейн длиной 14 метров, лаунж-зону для отдыха, сауну, хаммам и фитнес-зал.

Отель Mövenpick Moscow Taganskaya будет работать согласно стандарту безопасности ALLSAFE, разработанному Accor, который предусматривает повышенные требования санитарной безопасности и охраны здоровья. Эти меры полностью соответствуют рекомендациям Роспотребнадзора по противодействию распространения вируса COVID-19.

“Я рад сообщить, что наши гости уже могут в полной мере насладиться пребыванием в отеле и оценить преимущества бренда Movenpick в Москве, включая новейшие технологии, высочайший уровень обслуживания и гигиены в очень уютной и современной атмосфере” – отметил генеральный менеджер отеля Сирил Мас.

Отметим также, что Mövenpick Moscow Taganskaya является второй гостиницей в Москве, принадлежащей крупному казахскому бизнесмену Кайрату Итемгенову. Его компания Akniet Group управляет тремя сотнями аптек в Казахстане, сетью супермаркетов ArzanMart и рядом других бизнесов.

Г-н Итемгенов также владеет гостиничным комплексом «Жетысу» в Алма-Ате, включающим отели Ibis на 166 номеров и Novotel Living на 58 апартаментов под управлением Accor, который будет завершен осенью 2021 года.

В 2019 г-н Итемгенов возглавил список наиболее влиятельных бизнесменов Казахстана по версии журнала Forbes.

/TOURBUS.RU