Новости Эксперты: "Ни одна сфера туризма не пострадала от коронавируса сильнее, чем бизнес-тревел" Ведущие отечественные MICE-эксперты рассказали о сложном положении отрасли и прогнозах по выходу из кризиса

Наш портал побеседовал с ведущими экспертвми сферы делового туризма, чтобы узнать, насколька эта отрасль пострадала от коронавирусного кризиса и ждать ли в ближайшем будущем возвращения бизнес-тревел в прежних объемах. Алексей Крылов, генеральный директор турхолдинга UTS Group - Эксперты отрасли бизнес-тревел считают, что нынешние объемы рынка делового туризма России составляют лишь от 5 до 10% от прошлогодних. Ситуация вырисовывается, можно сказать, катастрофическая. Такого падения и остановки на такой длительный срок еще никогда не было. Конечно, у нас были какие-то локальные кризисы, но то, что сейчас происходит – происходит глобально.

Но я из тех, кто позитивно и реально смотрит в будущее, ведь надежда умирает последней. Рынок не будет прежним, сократится количество игроков. Думаю, что через 6–9 месяцев их будет на 30% меньше, объемы упадут на 50%. Сохранившиеся объемы как-то перераспределятся на компании, которые уже подрезали свои издержки. Нужно также помнить, что у нас очень гибкий рынок и на оставшуюся его часть будут покушаться или уже покушаются, кроме прямых соперников, агрегаторы, IT-компании – перечислять соперников можно бесконечно, дае банки не остались в стороне. Деловой туризм не вернется осенью 2021 года. Наш деловой туризм – это перевозка плюс гостиница. По самым оптимистичным прогнозам IATA потребуется 3–4 года, чтобы вернуться к обемам 2019 года. Дело в том, что авиаотрасли был нанесен ощутимый удар, и мы трансформировались под нынешние условия. Сейчас, чтобы провести встречу, достаточно воспользоваться Zoom, не нужно куда-то лететь или ехать. Мы поняли, что физическое присутствие совсем не обязательно для построения деловых отношений, работать можно и без личных встреч. В итоге мы выходим на 40–50% объемов по России, по зарубежке – на 5–10%, но к прежним показателям делового туризма мы не вернемся. Все, у кого есть ресурсы, очень пристально следят за тем, куда можно зайти с низкими стартовыми позициями, они будут пытаться отобрать «наш кусок» рынка. Также нужно учитывать, что 70% рынка бизнес-трэвел – это госструктуры или компании с госучастием. Роль государства в нашей экономике растет. Но государство не будет работать с частным бизнесом, его выбор падет на круг «доверенных лиц». Сегодня у всех «вымыт» собственный ресурс, поэтому, вероятно, будут создаваться коалиции и объединения, чтобы легче пережить трудные времена. Юлия Липатова, генеральный директор агентства делового туризма "Аэроклуб": - К сожалению, индустрия бизнес-тревел пострадала значительнее “массового» туристического рынка, который стал возвращаться к объемам прошлого года уже в мае. Причем особенно сложным стало медленное восстановление и отсутствие понимания, когда компании смогут вернуться к нормальному режиму работы без опасений за здоровье сотрудников. Так, в апреле рынок был практически полностью парализован, продолжали летать в командировки лишь сотрудники добывающих отраслей, работающих вахтовым методом. Оборот агентства в этом месяце составил 1% от объема прошлого года. Тем не менее, после прохождения пика пандемии рынок стал неуклонно расти – к июню оборот вырос до 11%, а в июле составил 23%. К августу-сентябрю мы вышли на треть объемов прошлого года. Рост, безусловно, имеет место, но возникают опасения относительно его динамики в свете второй волны пандемии. У нас не вызывает сомнений восстановление отрасли – бизнес не может обойтись без личных встреч и мероприятий, люди хотят и будут общаться в офлайне, и никакие технологии не смогут заменить живое взаимодействие. Павел Васин, генеральный директор компании BTM: - Положение дел не самое радужное. Наша индустрия первой ощутила пагубное влияние коронакризиса, так как стали отменятся деловые поездки. Полагаю, что и выйдем из кризиса мы последними. У нас нет отложенного спроса, если мероприятие или поездка отменились, то все. Туроператоры и авиакомпании пока что могут не возвращать деньги туристам за несостоявшиеся из-за вируса поездки, у агентств делового туризма таких льгот нет. Конечно, на состояние компании в это непростое время влияет пул ее клиентов. Те, кто зависел от иностранных клиентов – попали в более тяжелую ситуацию, чем те, кто работал по России. На сентябрь 2020 года агентства делового туризма заявили о возврате объемов до 50, а некоторые до 70%. На фоне пандемии многие туркомпании получили поддержку от государства, правда, стоит сказать, что это коснулось только малых и средних предприятий. Сейчас агентства делового туризма хотят объединятся, чтобы совместно решать те или иные сложности. С этой целью был создан Союз агентств делового туризма, Но стоит учитывать то, что коронавирус и ускорил некоторые процессы на рынке, например все поняли преимущество онлайн-переговоров и встреч. Резюмируя скажу, что бизнес-тревел, как производная от туризма, никуда не денется, однако будет трансформироваться в большую автоматизацию и онлайн-сферу. /TOURBUS.RU

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