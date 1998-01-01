Новости Майя Ломидзе: «2020 год стал годом парадоксов» Исполнительный директор АТОР подвела итоги высокого сезона и рассказала о спросе на новогодние туры в ходе онлайн-пресс-конференции, прошедшей в пресс-центре ТАСС

Подведению предварительных туристических итогов года и прогнозам на новогодний период была посвящена онлайн-пресс-конференция исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, прошедшая в пресс-центре ТАСС. В ходе беседы эксперт отметила, что, по ее мнению, несмотря на «коронавирусный кризис», российская туриндустрия входит в 2021 год в достаточно стабильном состоянии: «2020 год стал годом парадоксов. С одной стороны, индустрия туризма никогда не переживала такого локдауна, такого масштабного удара, который нанес коронавирус. С другой стороны, в России никогда не было таких мер поддержки туризма» «Я имею ввиду, главным образом, программу кэшбека. Кроме того, никогда не было поддержки чартерных рейсов на тех направлениях, которые вообще не рассматривались как массовые туристические, несмотря на то, что Байкал — мечта каждого второго россиянина. Не было такой материальной поддержки в виде грантов, которые сейчас запустил Ростуризм. Решение о введении с начала 2021 года электронной визы для граждан 52 стран – это тоже решение этого года», — пояснила эксперт. «По оценке наших аналитиков, именно эта парадоксальная ситуация способствует тому, что рынок до сих пор находится в устойчивом положении. Это положение нельзя назвать устойчиво блестящим, но, как видим, у нас нет ни закрытия туркомпаний, не происходит банкротств», — констатировала Ломидзе. По ее словам, постановление правительства об отсрочке исполнения обязательств туроператоров – это важнейшее, краеугольное решение, которое способствовало стабилизации в отрасли. «Все это в комплексе говорит о том, что рынок сейчас стабилен, и мы стабильно входим в 2021 год, надеясь на то, что ситуация с распространением коронавируса пойдет на убыль, и мы начнем выход на докризисные, привычные обороты и показатели», — добавила исполнительный директор АТОР. «Но пока это только надежды. Вся отрасль, как и туристы, ориентируется, прежде всего, на краткосрочное планирование, на твердое стремление выжить и выйти на новый уровень, имея такую поддержку как со стороны регулятора, правительства, так и со стороны туристов, потому что они тоже проявляют определенное понимание», — заключила Ломидзе. Говоря о прогнозах на ближайшие зимние праздники, эксперт отметила, что новогодние туры пользуются спросом у россиян, несмотря на опасения из-за нового витка пандемии: "Особенность этого сезона – отсутствие глубины продаж, она в среднем составляет 10-14 дней. Туристы опасаются планировать даже на месяц вперед, поскольку сейчас вновь растет число заболевших. В то же время, есть интерес к новогодним турам – вип-размещение и дорогостоящие варианты уже раскуплены". Г-жа Ломидзе добавила, что в число самых популярных направлений у россиян на Новый год вошли Краснодарский край и Турция – в первую очередь, Стамбул и Анталья. "Турция — одно из немногих доступных зарубежных направлений. Есть также Мальдивы, ОАЭ, Белоруссия, Казахстан, Великобритания и Швейцария. Но о потоке в эти страны говорить не приходится в силу разных ограничений. В частности, в ОАЭ и на Мальдивы нет чартерных рейсов, а регулярных очень мало, и они дорогие. А Белоруссия на днях ввела требование о предоставлении отрицательного теста на Covid-19", — заключила эксперт. /TOURBUS.RU

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