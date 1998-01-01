AZUR air открывает рейсы на Кубу и Занзибар и продлевает полеты в Турцию

Рейсы в Танзанию должны начаться 31 октября, а на Кубу — 4 ноября

Авиакомпания AZUR air открывает рейсы на остров Занзибар в Танзании, а также в Кайо-Коко и Санта-Клару на Кубе, сообщает сегодня пресс-служба перевозчика.

"Авиакомпания с 31 октября запускает чартерные рейсы в Танзанию на остров Занзибар. Вылеты запланированы из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Самары, Казани и Новосибирска. Рейсы будут осуществляться в течение всего осенне-зимнего расписания и запланированы с частотой раз в 10 дней", — говорится в сообщении.

Полеты в Танзанию будут выполняться на самолетах Boeing 777-300ER.

Кроме того, AZUR air с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER.

В сообщении говорится, что все рейсы в Санта-Клару будут чартерные, они запланированы по четвергам и воскресеньям.

В Кайо-Коко чартерные рейсы будут выполняться по средам, а по субботам авиакомпания организует регулярные рейсы на кубинский курорт.

Авиакомпания AZUR air также продлит чартеры на турецкие курорты Анталья, Бодрум и Даламан до конца ноября, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Там отметили, что с момента возобновления рейсов на турецкие курорты 10 августа авиакомпания перевезла в направлении туда-обратно 600 тыс. российских туристов.

Вылеты преимущественно выполнялись из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону, откуда в Турцию также осуществлялись трансферные рейсы из ряда российских регионов. Кроме того, в статистике учтены пассажиры прямых рейсов из Калининграда, Казани и Новосибирска.

"К списку городов добавились Самара и Красноярск, которые по решению правительства открыты для международных полетов с 10 октября.

Кроме того, с 29 октября AZUR air первой из российских авиакомпаний запускает прямые регулярные рейсы в Стамбул из Новосибирска", — сообщили в пресс-службе перевозчика.

/TOURBUS.RU