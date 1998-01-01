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«Аврора» возобновит рейсы Владивосток — Токио/ "Уральские авиалинии" в конце октября начнут летать из Внуково/ Ryanair cократит зимнее расписание на 60%

«Аврора» возобновит рейсы Владивосток - Токио

Авиакомпания "Аврора" (входит в группу "Аэрофлот") планирует с 1 ноября возобновить выполнение регулярных рейсов по маршруту Владивосток — Токио — Владивосток, прерванных из-за пандемии коронавируса. Как сообщает пресс-служба АО "Международный аэропорт Владивосток" (МАВ), продажа авиабилетов уже открыта.

Полеты будут выполняться на воздушном судне Аirbus А319 один раз в неделю — по воскресеньям.

"По мере восстановления международного воздушного сообщения частота выполнения рейсов может меняться. При планировании поездки необходимо внимательно ознакомиться с информацией о действующих правилах и ограничениях при въезде в страну назначения", — отмечает пресс-служба.

В настоящее время регулярные полеты из Владивостока за рубеж не выполняются.

"Уральские авиалинии" в конце октября начнут летать из Внуково

Авиакомпания "Уральские авиалинии" начинает полетную программу из московского аэропорта Внуково, с 25 октября открывает ежедневный рейс в Симферополь, сообщает пресс-служба авиакомпании. "Новый рейс из "Внуково" дополнит имеющиеся рейсы в Симферополь из "Домодедово" и подмосковного Жуковского, — говорится в сообщении.

Внуково станет четвертым аэропортом московского региона, откуда летают "Уральские авиалинии". Помимо основной базы в Домодедово, сейчас авиакомпания совершает рейсы из подмосковного Жуковского. Из Шереметьево временно полеты не выполняются.

Ryanair cократит зимнее расписание на 60%

Ирландская авиакомпания Ryanair, крупнейший в Европе авиаперевозчик-дискаунтер, в ноябре-марте будет выполнять лишь 40% рейсов по сравнению с аналогичным периодом годом ранее из-за снижения количества бронирований. Как сообщается в пресс-релизе Ryanair, ранее авиаперевозчик планировал выполнять 60% рейсов. Авиакомпания надеется поддерживать загруженность рейсов на уровне около 70%.

Ryanair связывает падение бронирований, особенно на ноябрь-декабрь, с ограничениями на поездки, введенными властями стран ЕС и британским правительством.

Авиакомпания ожидает, что в текущем финансовом году перевезет 38 млн пассажиров по сравнению с июльским прогнозом на уровне 60 млн.

Авиаперевозчики обычно могут прогнозировать долгосрочный спрос и заранее составлять расписание, однако в этом году представители отрасли вынуждены регулярно менять планы в условиях карантинных мер, которые сказываются на бронированиях, пишет Financial Times.

Бюджетный авиаперевозчик easyJet в октябре-декабре будет выполнять только 25% рейсов по сравнению с аналогичным периодом 2019 г., в то время как венгерская Wizz Air сократила зимнее расписание на 50%.

British Airways, которая зависит от дальних перелетов и бизнес-поездок, в сентябре выполняла лишь 25-30% рейсов от обычного уровня, - отмечает «Интерфакс».

/TOURBUS.RU