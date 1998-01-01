Куба обновила правила въезда иностранных туристов

Уже в ближайшее время наши туристы смогут попасть на остров Cвободы по новым правилам

В среду наша страна приняла решение о восстановлении авиасообщения еще с тремя странами мира, включая Кубу, и расширении объема рейсов в ОАЭ. При этом точная дата рестарта полетов пока известна только по Японии – 1 ноября. По Кубе и Сербии дат пока нет.

Впрочем, авиакомпания AZUR air сообщила сегодня, что уже с 4 ноября открывает рейсы в Кайо-Коко на Кубе, а с 5 ноября начинает летать в Санта-Клару. Рейсы пока запланированы только из московского аэропорта Внуково с частотой два раза в неделю на воздушных судах Boeing 777-300ER.

Как напоминает Ассоциация туроператоров, Куба готова принимать иностранных туристов еще с 1 июля. Для приезжающих из-за рубежа на чартерных рейсах открылись отели на островных курортах Кайо-Ларго, Кайо-Коко, Кайо-Гильермо, Кайо-Крус и Кайо-Санта-Мария. Рейсы из России теперь разрешены на Кайо-Коко и в аэропорт Санта-Клары, откуда можно добраться до острова Кайо-Санта-Мария.

C 15 октября Куба перезапустил иностранный туризм на двух популярных курортах – Варадеро и Ольгин. Варадеро принял первых интуристов вчера, Ольгин – с 22 октября.

В Варадеро и Ольгин из России разрешения на рейсы пока нет.

Виза для посещения Кубы россиянам по-прежнему не нужна.

При этом, по информации АТОР, кубинские власти уточнили протоколы по въезду и пребыванию иностранных туристов.

Так, по прибытии пассажиры должны заполнить специальную форму о состоянии своего здоровья. По информации кубинской стороны, сейчас обсуждается возможность раздачи этой анкеты на борту самолета для заблаговременного заполнения. Всех иностранных туристов по прилету ждет термометрия и бесплатный ПЦР-тест на COVID-19. Результат тестирования станет известен в течение следующих 24 часов после прибытия.

Если у туриста нет страховки, покрывающей расходы в связи с COVID-19, то путешественнику нужно будет при въезде в страну приобрести кубинскую медицинскую страховку за 30 долларов США. Ранее сумма такой страховки рассчитывалась, исходя из 3-4 долларов в сутки. Теперь стоимость фиксирована и не зависит от количества дней пребывания.

В каждом кубинском отеле разместится медицинская бригада в составе врача, медсестры и эпидемиолога, которая будет отслеживать состояние здоровья туристов и сотрудников отеля. В случае положительного результата ПЦР-теста на COVID-19 турист будет немедленно госпитализирован, а его родственники изолированы в специально отведенной для этого карантинной зоне отеля.

Туристы могут находиться на всей территории отеля без масок, их использование будет обязательно только для сотрудников. Но во время трансфера в отель и из него туристы обязаны быть в масках.

Туристы в отеле должны сохранять социальную дистанцию, и быть готовыми к регулярным измерениям температуры. Соответственно, меры социального дистанцирования введены во всех ресторанах и помещениях общего пользования отелей Кубы.

/TOURBUS.RU