Эксперты: «Туризм из Китая России нужен. Но не такой, как раньше»

Главным выводом состоявшейся вчера онлайн-конференции, посвященной будущему туризма из КНР, стало предложение не терять времени и уже сейчас принять все меры, которые придадут работе с турпотоком из Китая системный характер и полностью позволят его «обелить». При этом специалисты убеждены: России он безусловно нужен, но наступать на «грабли», которые хорошо известны профессионалам, уже не стоит, - сообщает наш специальный корреспондент.

Конференция была организована ассоциацией «Мир без границ» совместно с Всероссийской академией внешней торговли, Минэкономразвития России и Комитетом по развитию туризма Петербурга.

В ней приняли участие не только профильные эксперты ряда государственных ведомств и общественных организаций, но и представители ведущих российских туроператоров, музеев и т. д. При этом взаимодействие с гостями из КНР рассматривалось, в основном, на примере Петербурга.

По мнению Сергея Корнеева, главы Комитета по развитию туризма Смольного, «нет феномена китайского туризма – есть его особенности». «Главная из них – он массовый, характеризующийся взрывообразным ростом, - считает он. – А еще – он очень разный по составу и интересам туристов.

Однако массовость китайского турпотока и любознательность туристов из КНР позволяют нам предлагать им совершенно разные туристические продукты и маршруты. В том числе и новые для того, чтобы оценить, насколько они потом будут востребованы на международном рынке».

При этом, по мнению Сергея Корнеева, «если китайцы приехали и ничего не купили – это означает, что мы плохо работаем». И привел в пример финскую Иматру, где сумели предложить гостям из Китая тот турпродукт, который их интересует.

К тому же, по мнению главы профильного комитета Смольного, турпоток, независимо от национальности гостей, должен полностью регулироваться российским законодательством. И если «кое-кто у нас порой» работает в «серой» или даже «черной» зоне – это должно быть устранено прежде всего на законодательном и организационном уровне.

Что касается методики работы с туристами из Поднебесной, г-н Корнеев уверен: прежде всего речь должна идти о перераспределении турпотока, повышении качества услуг и увеличении среднего чека. И появление с 1 января 2021 года платной электронной визы, по его мнению, будет России на руку, поскольку она сможет привлечь в РФ более платежеспособных китайцев.

В свою очередь, директор ГМЗ «Царское село» Ольга Таратынова не стала скрывать и назвала 2019-й год «настоящим испытанием для музея». По ее оценке, в прошлом году его посетили более 4 млн гостей, из которых на туристов из КНР пришлось не менее половины. И реальностью стали огромные очереди, спекуляция на билетах и пр. По ее мнению, решить проблему можно только с помощью перераспределения турпотока, более тщательного отбора работающих с музеем туроператоров и введения системы электронных билетов.

При этом она согласилась с Сергееем Корнеевым в том, что китайский групповой туризм меняется и уже в 2019-м все чаще приезжали представители среднего класса. «Вполне возможно, что электронная виза увеличит поток именно таких туристов из КНР», - полагает она.

С тем, что новая российская электронная виза будет интересна в первую очередь семейным туристам и тем, кто едет небольшими группами, согласилась и г-жа Ли Ян, директор по продукту китайской компании U-Tour. По ее словам, сейчас акцент смещается в сторону более молодых путешественников, и поэтому в России надо изменять предлагаемый китайцам турпродукт в пользу экологического, к примеру, туризма.

Эксперт высказала надежду и на то, что, с учетом нынешней картины заболеваемости, гости из КНР смогут приехать в Россию уже в конце апреля 2021 года. Поэтому и времени для того, чтобы «переформатировать» систему их приема, в России не так уж много.

Что же касается статистики, то в прошлом году, по данным Погранслужбы ФСБ, Россию посетили почти 1,5 млн туристов из КНР, из которых 1,2 млн приехали в составе организованных групп (на 12% больше, чем в 2018-м).

Большинство из них (не менее 750 тыс. человек) отдыхали в Москве и Петербурге, а кроме них популярностью пользовались Приморский край (170 тыс. визитов), Амурская область (116 тыс.) и Забайкальский край (38 тыс.). В первом полугодии 2020-го в Россию прибыло только 47,6 тыс. китайских путешественников – страна потеряла 92% турпотока из КНР.

/TOURBUS.RU