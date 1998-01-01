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16 октября
Израиль восстанавливает авиасообщение и начинает прием медицинских туристов из России
С сегодняшнего дня аэропорт им. Бен-Гуриона начал работу в том же режиме, в котором он функционировал до введения нового карантина
15 октября правительство Израиля утвердило возможность возобновления полетов в соответствии с программой "открытое небо", - сообщили нам в пресс-службе Департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ
В полночь с 15 на 16 октября аэропорт им. Бен-Гуриона начал работу в новом режиме, соответствующему тому, в котором он функционировал до введения карантина.
«Произошел новый виток, приближающий нас к возобновлению туризма. Уверен, что новые технологии борьбы с коронавирусом, которых становится все больше, будут способствовать возобновлению туризма между Израилем и странами СНГ уже в обозримом будущем», - заявил Владимир Шкляр, директор департамента Министерства туризма Израиля в РФ и СНГ, советник посольства Государства Израиль в РФ.
Уже сегодня 30 иностранных авиакомпаний возобновят полеты в Израиль.
18 октября планируется возобновление работы 24 рейсов израильских авиакомпаний Israir и El Al. На следующей неделе к ним присоединится израильская авиакомпания Arkia.
В аэропорту им. Бен-Гуриона также вновь открываются кафе и рестораны.
Пока рейсы будут обслуживать только израильтян, а также небольшое количество категорий иностранных граждан, которые смогут посетить страну только получив специальное разрешение. Подробные правила въезда в Израиль иностранных граждан доступны на сайте Управления народонаселения и миграции Израиля на английском языке и на иврите.
Израильтяне по возвращению из «зеленых» стран с низким уровнем заболеваемости, не обязаны будут сдавать анализ на коронавирус и находиться в карантине в течение двух недель. Список «зеленых» стран будет обновляться раз в две недели, в соответствии с оценками Министерства здравоохранения Израиля и данными Евросоюза.
Россия пока не входит в этот список. Сейчас в зеленом списке Израиля - Италия, Эстония, Грузия, Германия, Дания, Гонконг, Греция, Иордания, Латвия, Литва, Новая Зеландия, Финляндия, Канада, Кипр, Руанда, Австралия, Уругвай, США. Арабские Эмираты, Ирландия, Тайвань, Норвегия, Сингапур, Португалия и Таиланд, Куба, Сербия, Сейшелы, Япония и Южная Корея.
Как сообщил вчера АТОР, «Российские туристы пока не могут приезжать в Израиль. Исключение – медицинские туристы (в первую очередь, онкологические больные). Им разрешен въезд в индивидуальном порядке. Лететь в Израиль они смогут пока только с пересадками. Для этого приглашающая клиника обязана оформить разрешение в Министерстве здравоохранения Израиля».
/TOURBUS.RU
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