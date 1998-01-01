Вьетнамский турбизнес просит открыть авиасообщение с Россией

Представители российских туристических компаний во Вьетнаме попросили власти с ноября открыть авиасообщение с Россией, сообщает местная газета VnExpress.

"Вьетнамские представители российских туроператоров Pegas Touristik и ANEX Tour, а также авиакомпании S7 предложили с ноября открыть для российских туристов провинцию Кханьхоа, где находится курорт Нячанг. Они направили письмо в Управление гражданской авиации Вьетнама (CAAV) с предложением возобновить чартерные рейсы. S7 готова с ноября выполнять полеты раз в день", — пишет издание.

По мнению представителей туркомпаний, такой шаг помог бы восстановлению туристической индустрии Вьетнама, которая сильно пострадала из-за пандемии. Россия – второй по значимости рынок для Кханьхоа после Китая. В прошлом году провинцию посетила 451 тыс. россиян, большинство из которых прибыли чартерными рейсами и остались надолго.

"Но есть вероятность, что власти страны отклонят предложение. Вьетнам до сих пор не принимает иностранных туристов, чтобы не допустить распространения коронавируса", — отмечает газета.

Коммерческие рейсы из Вьетнама сейчас разрешены в материковый Китай, Японию, Южную Корею, Тайвань, Лаос, Камбоджу и Таиланд, но воспользоваться ими в целях туризма нельзя.

В период с января по сентябрь количество туристов, посетивших Кханьхоа, достигло 986 тыс., что на 80% меньше, чем в прошлом году. Это привело к падению доходов от туризма провинции на 76%.

Во Вьетнаме случаев передачи коронавируса внутри страны не фиксировали уже месяц. За все время там зарегистрировано 1 096 случаев COVID-19, из них 38 сейчас активны

/TOURBUS.RU