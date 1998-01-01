Cегодня начался второй этап программы кешбэка за туры по России

К новому этапу программы подключились уже более 2,2 тысяч компаний, в том числе впервые - более 10 онлайн-агрегаторов

Более двух тыс. туркомпаний подключились к начавшемуся сегодня второму этапу программы кешбэка за туры по России, который пройдет по 5 декабря.

«В программе стимулирования турпоездок по России примут участие более 2,2 тыс. гостиниц, туроператоров и онлайн-агрегаторов, это на 20% больше, чем в первом этапе программы кешбэка за туры», — рассказали в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, впервые к программе подключились и более 10 онлайн-агрегаторов туров. Участники распродажи подготовили для туристов более 1,5 млн предложений по разным направлениям.

Напомним, что программа кешбэка на туры по России реализуется для поддержки внутреннего туризма, пострадавшего от пандемии коронавируса, правительство выделило на нее 15 млрд рублей. В первом этапе программы приняли участие около 70 тыс. туристов, которые приобрели туров на 1,5 млрд рублей. Оставшиеся средства решено было использовать для проведения второго этапа распродажи туров с кэшбеком.

Между тем, Российский союз туриндустрии (РСТ) сегодня сообщил, что предложил распространить действие второй программы кешбэка на туры как минимум до конца мая.

"РСТ предлагает в ходе второго этапа кешбэка продавать туры на период как минимум до конца мая 2021 года. Также союз просит правительство рассмотреть возможность резервирования на следующий год средств, оставшихся от реализации программы в этом году, и организовать очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года", — сообщила пресс-секретарь организации Ирина Тюрина.

Соответствующее письмо Михаилу Мишустину направил президент РСТ Андрей Игнатьев.

В РСТ заметили, что продление программы кешбэка до мая поможет скорректировать загрузку отелей в России в межсезонье, что всегда было актуальной проблемой.

"Сейчас в высокий сезон качественного номерного фонда не хватает, а в низкий, который у нас длится более полугода, он не заполняется. Продление программы кешбэка до мая поможет стимулировать загрузку отелей в межсезонье. Кроме того, вырастет глубина продаж туров, которая из-за пандемии достигла минимума", — подчеркнула эксперт.

РСТ также просит правительство рассмотреть возможность резервирования средств, оставшихся от реализации программы кешбэка в этом году, и объявить очередную распродажу туров не позднее февраля 2021 года.

"Тем более что для стимулирования ранних продаж, межсезонной загрузки отелей и освоения новых маршрутов программа кешбэка может стать ежегодной и войти составной частью в новый национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", — заметили в РСТ.

/TOURBUS.RU