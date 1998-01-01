Гостиницы Северной столицы признали системообразующими

Некоторые крупные гостиницы города на Неве вошли в перечень системообразующих организаций города: соответствующее предложение Комитета по развитию туризма поддержала рабочая группа под председательством вице-губернатора Евгения Елина, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Как пояснили в профильном комитете Смольного, первыми в список попали такие крупные гостиничные предприятия, как Four Seasons Hotel Lion Palace St.Petersburg, Azimut Hotel Санкт-Петербург, Original Sokos Hotel Olympia Garden, Solo Sokos Hotel Palace Bridge и Solo Sokos Hotel Vasilievsky. При этом число представленных в перечне гостиниц может увеличиться: если организация решит подать заявку, ее рассмотрят и вынесут соответствующее решение.

Попадание в этот список выгодно тем, что организации, включенные в перечень (а это, как правило, крупные предприятия города, от которых во многом зависят доходы бюджета и занятость населения), будут проходить постоянный мониторинг финансово-экономического состояния и в сложной экономической ситуации смогут рассчитывать на государственную поддержку.

При этом для индустрии гостеприимства Петербурга разработаны специальные критерии, которые позволят организациям войти в перечень. В частности, это выручка за календарный год (она должна быть не менее 850 млн рублей), среднесписочная численность сотрудников (не менее 175 человек) и обязательное наличие свидетельства о присвоении «звездности».

В то же время стандартные критерии для включения в перечень системообразующих предприятий куда выше: для обычных претендентов на включение в заветный список выручка должна составлять не менее 1 млрд рублей в год, а количество сотрудников — составлять не менее 500 человек.

«С учетом прямого и косвенного влияния туризма на несколько десятков отраслей, гостиничная индустрия нашего города может стать одним из драйверов восстановления экономики Петербурга после пандемии, - считает председатель Комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. - Включение представителей индустрии гостеприимства в список системообразующих организаций наравне с крупнейшими градостроительными предприятиями подтверждает важность туристской отрасли и подчеркивает ее значение в экономике нашего города».

И это действительно так: в 2019 году в индустрии гостеприимства и смежных отраслях в «высокий» сезон было задействовано до 300 тыс. человек, а общий вклад от отрасли в экономику Петербурга составил 378,6 млрд рублей.

Причем по темпам роста выручки гостиницы города (а также и туризм в целом) в 2019-м оказались в числе лидеров.

/TOURBUS.RU