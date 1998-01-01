Новгородчина будет активно развивать событийный, активный и агротуризм

В Новгородской области будут расширять въездные возможности для туристов. Об этом в ходе онлайн-проекта «Прямая линия гостеприимства», запущенной в июне 2020 года проектным офисом АСИ по развитию туризма вместе с национальным Партнерством ТИЦ, заявил губернатор Новгородской области Андрей Никитин, - cообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Как подчеркнула Ольга Захарова, заместитель генерального директора АСИ по продвижению новых проектов, «Прямая линия гостеприимства» задумана как возможность показать широкой общественности самые разные регионы РФ.

«Гости проекта, губернаторы российских регионов и представители туристических информационных центров, в прямом эфире рассказывают слушателям о новых направлениях поездок, уникальных местах для интересных путешествий по России», - сообщила она.

По словам Андрея Никитина, в регионе делают ставку сразу на несколько видов туризма. Средни них, кроме традиционно сильного экскурсионного, в Новгородской области хорошо «идет», к примеру, активный туризм. «Такие ресурсы, как Большая Валдайская тропа, сплавы по рекам или имеющиеся у нас горнолыжные комплексы высоко востребованы,- констатировал он. - Тем, кто живет в горах, конечно, большими они не покажутся, но для начинающих горнолыжников это очень подходящая история».

По его мнению, очень перспективно для области развитие событийного туризма. И, в частности, такие события, как фестиваль Достоевского, на который приезжают гости из разных стран мира, фестиваль музыкальных древностей «Словиша», в котором участвуют коллективы и туристы, увлеченные этномузыкой, или мировой фестиваль, посвященный Рахманинову.

Кроме того, востребованы санаторно-курортный туризм, а также связанный с посещением мест боев Великой Отечественной войны и реконструкций по этой тематике.

Вместе с тем в регионе не намерены останавливаться только на этих направлениях и готовы развивать, к примеру, и агротуризм. «У нас комплексов такой тематики, способных принимать гостей на международном уровне, по крайней мере четыре, - сообщил губернатор Новгородской области. - Мы поддерживаем тех, кто открывает такие места размещения».

Особый акцент во время онлайн-конференции Андрей Никитин сделал на расширении въездных возможностей области. По его словам, в этом году появится первый ТИЦ на скоростной трассе М 11, и «власти сделают все для того, чтобы в любой точке въезда в область можно было получить информацию о туристических возможностях региона».

Кроме того, власти намерены строить новые дороги и делать дополнительные выходы за пределы области. В частности, были названы село Молвотицы в Маревском районе, через которое планируется с помощью асфальтированной дороги открыть доступ туристам в Тверскую область (и из нее), а также заасфальтировать дорогу в Бокситогорск для того, чтобы была возможность ехать в Ленинградскую область. «Думаю, что за пару лет мы эту программу выполним», - уверенгубернатор Новгородчины.

Что касается грантовой поддержки, по его словам, в области заявки на получение помощи от Ростуризма подали 17 компаний. «Это самые разные проекты, - подчеркнул губернатор. - Для меня особенно важны те из них, которые по-настоящему могут «погрузить» гостя в историю и культуру региона».

/TOURBUS.RU