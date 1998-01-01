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Уже скоро определятся лидеры MICE и бизнес-туризма России

Экспертный совет ведущей отечественной премии в области делового туризма приступит к работе в ближайший понедельник

19 октября приступит к своей работе Экспертный совет ежегодной профессиональной награды в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award, - рассказали нашему порталу в оргкомитете премии.

В течение двух месяцев на сайте премии Russian Business Travel & MICE Award-2020 проходило народное голосование за 90 компаний-соискателей.

Конечно, непростой год наложил отпечаток на активность участников рынка. Но, как и прежде, наблюдалась острая борьба за лидерство во всех 11 номинациях награды.

Как всегда, с заметным отрывом в лидеры вышли номинанты, которые сумели организовать масштабные рекламные кампании и задействовать все информационные ресурсы для привлечения голосов.

Как и в прошлые годы, окончательный выбор победителей и лауреатов остается за экспертами. 19 октября к работе приступает экспертный совет, в составе которого чуть больше ста признанных профессионалов рынка MICE&BT. Организаторы предоставят экспертам шорт-лист лидирующих компаний.

На основании коллегиального решения всех членов экспертного совета будут определены призеры премии. Расширенный состав экспертов позволит повысить объективность присуждения наград.

Как отмечают в оргкомитете RBT&MA, дата и место проведения церемонии уточняются и будут объявлены в ближайшее время. В силу усиления государственных противоэпидемиологических мер не исключается вариант проведения мероприятия в формате онлайн.

/TOURBUS.RU