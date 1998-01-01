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15 октября
Россия возобновляет авиасообщение с Кубой, Сербией и Японией
Туроператоры готовы оперативно поставить рейсы на кубинском направлении, но ждут разъяснений относительно сроков начала полетов
Правительством России принято решение о возобновлении авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией, сообщили вчера вечером в оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции.
"Председателем правительства Михаилом Мишустиным с учетом решений оперативного штаба подписано распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения со следующими государствами: Сербия, Куба и Япония", — сообщили журналистам в оперштабе в среду.
Рейсы по направлениям Москва — Белград будут осуществляться два раза в неделю, по направлению в Кубу: Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара также два раза в неделю, уточнили в оперштабе.
Полеты в Японию возобновятся 1 ноября, будут осуществляться три рейса в неделю: два рейса Москва — Токио и один рейс Владивосток — Токио.
Помимо этого, в оперштабе сообщили об увеличении количества рейсов по ранее возобновленным направлениям: по одному дополнительному рейсу в неделю будет летать из Москвы в швейцарские города Женеву и Цюрих.
Кроме того, восстанавливается авиасообщение с Санкт-Петербургом с частотой один рейс в неделю: Цюрих — Санкт-Петербург — Цюрих и Санкт-Петербург — Женева — Санкт-Петербург.
До четырех рейсов увеличивается частота полетов из Москвы на Мальдивы (Велана), возобновляется авиасообщение с Абу-Даби (ОАЭ) с частотой два рейса в неделю на взаимной основе. До трех рейсов в неделю увеличивается частота полетов по направлению Минск — Москва (было два рейса в неделю).
Как отмечают в Ассоциации туроператоров, «Все три вновь открытых направления были до пандемии растущими на российском рынке. Так, на Кубе по итогам 2019 года побывали 178 тыс. российских туристов (+30% к 2018 году), в Сербии - 107 тыс. туристов (+30,5%), в Японии – 120 тыс. россиян (+26,6%). Из трех этих стран только на Кубе пик (и львиная доля) российских прибытий приходится на зимний сезон, для Сербии и Японии зима является низким сезоном.
Однако эксперты обращают внимание на важный момент: в тексте документа указана только одна конкретная дата, с которой восстанавливается авиасообщение: это 1 ноября применительно к Японии. Точных дат восстановления рейсов в Сербию и Кубу не указано».
Возобновление РФ авиасообщения с Сербией, Японией, Кубой, а также эмиратом Абу-Даби с одной стороны расширит возможности зимнего отдыха россиян, а с другой — снизит цены на перелеты, считает генеральный директор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян, которого цитирует «Интерфакс».
"Пока что больше всего вопросов с Японией. Для туристов там действует 14-дневный карантин, как в Великобритании. На таких условиях спроса на направление не будет, хотя, например, для жителей Владивостока это первая за полгода возможность выехать за границу. А вот Сербия и Куба ждут россиян без всяких условий", — рассказал он.
По словам г-на Мкртчяна, Сербия зимой может стать популярным направлением для сити-брейков. "В условиях отсутствия Будапешта, Праги, Милана и Вены Белград может стать неплохой альтернативой для поездок на выходные. Это знаковый для многих россиян город на Дунае, там вкусная кухня", — отметил он.
Открытие Кубы эксперт назвал "мега-бомбой". "Это действительно интересно. Зимой на Черном море купаться невозможно, а курорты Египта и Таиланда для россиян сейчас недоступны. У нас появилась дополнительная альтернатива Занзибару и ОАЭ", — сказал г-н Мкртчян.
Что касается рейсов в Абу-Даби, то это, по словам эксперта, также "очень позитивная новость, потому что билеты в Дубай на фоне возобновления рейсов в соседний эмират сразу же подешевели на 30%. А только вчера они продавались за безумные 130 тыс. рублей туда-обратно в эконом-классе. С появлением перевозки в Дубай из российских регионов цены снизятся еще на 50%".
«Пока очень много вопросов. Например, по Кубе правительство согласовало вылеты на двух маршрутах (Москва – Санта-Клара и Москва – Кайо-Коко), но неясно, можно организовать два рейса в каждый аэропорт или по одному? Разрешены только регулярные или и чартерные рейсы тоже? Какая российская авиакомпания, помимо “Аэрофлота”, сможет полететь на Мальдивы и т. д. Допуски у авиакомпании NoreWind по этим направлениям есть», – отметила в свою очередь в интервью электронным СМИ генеральный директор «Пегас Туристик» Анна Подгорная.
По ее словам, туроператор всегда готов оперативно отреагировать на открытие новых направлений и городов.
Напомним, что в минувший понедельник 13 из 16 кубинских провинций открылись для иностранных туристов. Это стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса, заявил премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус в ходе круглого стола, заседание которого транслировалось по всей стране.
/TOURBUS.RU
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