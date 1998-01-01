Разрешение на въезд россиян в Грецию продлено до 25 октября

Власти Греции продлили разрешение на въезд россиян до 25 октября, квота по-прежнему составляет 500 человек в неделю, сообщает сегодня местная газета Nea.

Напомним, что Греция открыла границу для российских туристов 7 сентября на две недели, после чего решение было пролонгировано до 5 октября. Теперь же оно вновь продлено – до 25 октября.

При этом россияне могут въезжать в страну по квоте 500 человек в неделю. Также требуется отрицательный ПЦР-тест на COVID-19. Прибытие в Грецию возможно только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона.

Тем не менее, из РФ в Грецию по-прежнему нет прямых рейсов, поэтому поездки в эту страну не пользуются популярностью среди туристов. Решение об открытии авиасообщения сейчас за Россией, поскольку Греция со своей стороны давно заявила о готовности принимать россиян, - отмечает издание.

В прошлом году в Греции отдохнули около миллиона российских путешественников.

Как мы сообщали ранее, греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября. Программа заявлена до 30 октября 2021 года с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость невозвратного билета на старте полетного расписания составляет порядка €340 в оба конца

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«Пока Россия не возобновит воздушное сообщение, инициатива Aegean Airlines остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы авиакомпания смогла выполнять эти рейсы. В целом неважно, кто взлетит – греки или «Аэрофлот», в любом случае будет колоссальный положительный эффект», – отметил в этой связи генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди

Генеральный директор компании «Амботис» Виталий Стаматов также подтвердил наличие спроса на Грецию: «Если Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение, будем очень рады. У нас туристы и деловые люди летают в Грецию через третьи страны или на частных бортах. В любом случае надо дождаться разрешения российских властей, чтобы самолеты полетели напрямую, и не только Aegean Airlines».

/TOURBUS.RU