Для въезда в Беларусь россиянам теперь нужен ПЦР-тест

C cегодняшнего дня россиянам понадобятся отрицательные тесты на коронавирус для въезда в Беларусь, поскольку наша страна не вошла в перечень государств с благополучной ситуацией по COVID-19, - сообщает «Интерфкс».

Соответствующее решение утверждено постановлением правительства от 13 октября 2020 года №591. Документ официально опубликован сегодня, и тогда же вступил в действие.

"Предусматривается обязать иностранных граждан и лиц без гражданства, за исключением постоянно проживающих в Республике Беларусь, прибывших из стран, не включенных в перечень, при пересечении государственной границы Республики Беларусь иметь оригинал медицинского документа (на русском, белорусском или английском языках), подтверждающий отрицательный результат лабораторного исследования на инфекцию COVID-19, выполненный не позднее 72 часов до даты пересечения госграницы республики", — говорится в комментарии к документу.

Сотрудники погранслужбы Белоруссии получат право контролировать наличие такого медицинского документа у иностранцев (в пунктах пропуска, в которых погранконтроль осуществляется таможенными органами, это будут делать должностные лица таможни).

Что касается транзитных туристов, то на них требование предъявления справки с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19 не распространяются.

Ранее Минздрав Белоруссии опубликовал перечень стран с неблагополучной ситуацией по COVID-19, по прибытии из которых гражданам нужна обязательная двухнедельная самоизоляция. В настоящее время в этом перечне сто стран.

«Российский турпоток в Беларусь и так сейчас низкий, расти ему мешают сложности с транспортной доступностью. Необходимость же иметь тест на COVID-19 станет дополнительным барьером, перепрыгивать через который захотят еще меньше туристов», - заявил в этой связи Сергей Ромашкин, генеральный директор компании «Дельфин», которого цитирует АТОР.

Эксперт отмечает, что большая часть российских туристов в Беларусь приезжают в санатории, для лечения там и сейчас нужен отрицательный тест на COVID-19 и справка об эпидокружении. Что касается туристов, которые используют Беларусь как транзитный пункт для поездок в зарубежные страны (тот же Египет) то в целом они не должны ощутить на себе резко негативного влияния санитарных нововведений. Как правило, эти туристы не задерживаются в Беларуси больше суток.

Но в любом случае, нововведение в очередной раз усложнит транзитные поездки – придется очень точно планировать время, в которое нужно пересечь границу – так, чтобы с момента предъявления документов на границе до вылета оставалось не более, чем 24 часа, - отмечает эксперт.

/TOURBUS.RU