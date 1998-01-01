Жители Северо-Запада хотят в «туристический пузырь»

Как свидетельствуют данные опроса, проведённого автобусным перевозчиком Lux Express Group, более 80% петербургских путешественников в период закрытия границ из-за пандемии коронавируса не против совершать поездки внутри «туристического пузыря», который объединил бы Северную столицу с прибалтийскими странами и Финляндией, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

Стоит напомнить: концепция «туристического пузыря» представляет собой возможность совершать безопасные путешествия в период пандемии внутри какого-то закрытого и строго определенного перечня соседних стран. В настоящее время такой «туристический пузырь» существует на территории трёх стран Балтии (они реализовали идею еще в мае), а затем к проекту присоединились Польша и Финляндия.

При этом финны, в частности, неоднократно высказывались о возможности организации «туристического пузыря» и с Россией, поскольку для юго-восточных приграничных регионов страны, которые из-за пандемии остались без туристов из РФ (и в частности, из Петербурга), российские гости чрезвычайно важны.

Что касается самих россиян, четверо из пяти уверены, что от создания такого «пузыря» со странами Балтии и Финляндией ничего плохого бы не было. Как показал опрос, из общего числа респондентов только 17% считают, что лучше дождаться открытия границ и вернуться к путешествиям по Прибалтике и Финляндии без всяких ограничений.

При этом российские туристы видят в этой возможности не только цели обычного отдыха, но и вполне прагматичные: многие готовы поехать в Финляндию с целью шопинга или даже ...забрать чемодан, из-за пандемии на полгода застрявший в Лаппеенранте.

Вместе с тем Международная ассоциация воздушного транспорта констатирует: пока что россиянам реально доступны для посещения не более десятка стран мира, в число которых страны Балтии и Финляндия не входят.

Сейчас нашим туристам фактически доступны только Турция, Эмираты, Мальдивы, Египет, Танзания и Белоруссия. Во все эти страны уже есть прямые рейсы, но в разных государствах от россиян либо требуют справку с отрицательным тестом на COVID-19, либо нет.

Кроме того, готовы принимать гостей из РФ в Мексике, Сербии и Албании, а также в Доминикане и на Кубе. Однако добраться туда можно только с помощью серии пересадок, поскольку прямых авиарейсов нет.

В этой связи особых надежд на создание «туристического пузыря» с Финляндией все же нет. Так, генеральный консул Финляндии в Петербурге Анне Ламмила четко заявила, что «всё зависит от того, как развивается ситуация с коронавирусом» и поэтому «в зависимости от нее мы открываем границы или даже закрываем».

Она напомнила, что соседняя Швеция уже была и «открытой», и «закрытой», поскольку Финляндия очень жестко соблюдает правила эпидемиологической безопасности. «Ничего не можем гарантировать, пока ситуация не улучшится намного».. - пояснила она. Намного — это когда в России будет меньше 25 заболеваний на 100 тыс. населения за последние две недели.

«Желание отправиться в тур и в Прибалтику, и в Финляндию у жителей Петербурга, конечно, есть, - считает глава компании «Леон элит тревел» Жанна Ямпольская. - Однако надо смотреть на вещи реально: входящие в ЕС страны не могут самостоятельно открыть границы для россиян. И пока Брюссель не даст «добро» на это, надеяться на возможность появления такого «туристического пузыря» слишком оптимистично».

/TOURBUS.RU