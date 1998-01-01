На конкурс грантов Ростуризма поступило более четырех тысяч заявок

Ростуризм завершил сбор заявок на получение грантов на развитие внутреннего и въездного туризма, - сообщили нам в пресс-службе туристического ведомства. С момента старта 22 сентября до окончания приема заявок 8 октября в ведомство поступило более 4 тысяч заявок от представителей российского турбизнеса — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Всего на специальном сайте зарегистрировано более 10 тысяч личных кабинетов, из которых полный комплект документов предоставили более 4 тысяч участников. На следующих этапах конкурсная комиссия из более чем ста независимых экспертов рассмотрит все представленные проекты и выберет победителей по нескольким критериям, с которыми можно ознакомиться на официальном сайте конкурса.

Как напомнили нам в Ростуризме, «подобные гранты на развитие внутреннего и въездного туризма предоставляются впервые. На реализацию этой новой в туризме меры поддержки Правительство Российской Федерации выделило субсидию в размере 1,2 млрд. рублей. Гранты смогут получить предприниматели, предоставившие проекты, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее.

Претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели. Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта.

Максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей. Это первая мера поддержки в туризме, заявку на которую можно было подавать полностью в цифровом виде — по принципу президентских грантов».

Как отмечается на странице программы, претендовать на эти средства могут проекты по четырем направлениям.

Среди них – приобретение оборудования для информационных центров, пунктов проката, объектов турпоказа и развлекательной инфраструктуры, модульных гостиниц, товаров для отдыха и спорта, транспорта (прогулочных катеров, снегоходов, мототехники, электромобилей, микроавтобусов, легковых автомобилей от 6 посадочных мест).

Второе направление – разработка новых туристических маршрутов: маркировка, навигация, обеспечение безопасности, организация выделенных зон отдыха.

Также на гранты могут рассчитывать разработчики аудиогидов и мобильных приложений – путеводителей по маршрутам.

Наконец, четвертое направление связано с созданием и развитием доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, развитием инклюзивного туризма (работы по созданию безбарьерной среды, оборудование пандусов, подъемников.

«Впервые в истории российского туризма предприниматели, которые создают новые современные туристические продукты и решения, получат прямую поддержку от государства. По сути, мы говорим о поддержке стартапов в туризме, которые помогут в ближайшие годы изменить облик российского туризма – сделать его доступнее, интереснее и разнообразнее», – отметила ранее руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

В свою очередь председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев считает, что «грантовая программа Ростуризма – уникальная возможность поддержки новых креативных идей в туризме. Она подходит для старта новых проектов малых и средних предприятий туристской сферы, а также является хорошим способом поддержки тех, кто не опустил руки в кризис и продумывает новые проекты по развитию туризма».

Наш портал следит за ходом проведения конкурса и желает успеха его победителям.

/TOURBUS.RU