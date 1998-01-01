Новости В России создадут карту доступного туризма Развитие туризма для людей с ограниченными возможностями стало одной из главных тем прошедшего онлайн-форума «Россия: туризм-2020. Зимний сезон»

Всероссийский туристический онлайн-форум «Россия: туризм-2020. Зимний сезон», прошёл в онлайн-формате на цифровой площадке Synergy.Online, - сообщает наш специальный корреспондент. Как было заявлено в рамках форума, организаторами которого выступили корпорация «Синергия» совместно с Федеральным агентством по туризму при поддержке Министерства экономического развития России и Общенационального Союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), для упрощения поиска мест, готовых принимать людей с ограничениями, в России сформируют интерактивную карту доступного туризма. Она станет совместным проектом корпорации «Синергия» и российского спортсмена, параолимпийца, общественного деятеля и члена Общественной палаты РФ Сергея Бурлакова. «Поскольку это очень важный аспект развития туризма, так как люди, которые пользуются специальной инфраструктурой, должны путешествовать не меньше, чем всё остальное население России, нужно точно знать, где и как развивается инфраструктура, которая позволит им чувствовать себя полноценными туристами и наслаждаться отдыхом наравне со всеми», – отметила вице-президент корпорации «Синергия» Ольга Грищенко. Карта доступного туризма преследует три основные цели. Во-первых, она будет информировать население о существующих условиях доступного туризма в России: там планируется размещать всю информацию об объектах с указанием локации и контактов. Во-вторых, проект предполагает создание сообщества экспертов, которые помогут в формировании туристического кейса доступного туризма на местах. А третья задача – создание сети амбассадоров, которые будут собирать информацию о доступном туризме в регионах, формировать задачи, вести диалог с бизнес-сообществом и органами государственной власти в субъектах. «Когда мы говорим о доступном туризме, мы имеем в виду не только туризм для людей с ограниченными возможностями, мы имеем в виду вообще всех. Например мам с колясками, - подчеркнул Сергей Бурлаков. - Это инфраструктура должна быть приспособлена для того, чтобы можно было ездить и смотреть все красоты нашей Родины, не имея препятствий в передвижении». По его оценке, в РФ есть закон, который позволяет инвалидам ездить за счёт государства на реабилитацию. «Туризм – та же самая реабилитация, - заявил параолимпиец. - Человек сам выбирает, в какую точку страны ему поехать и где получить туристическую реабилитацию в полном объёме. А наши будущие амбассадоры и эксперты как раз и помогут сформировать географию туристических объектов и курортов, где развита доступная среда». Начало уже положено: первым амбассадором проекта стала путешественница, автор проекта «Путешествия мечты» и руководитель АНО «Аура» Светлана Нигматуллина. Она, в частности, будет представлять проект в Калининградской области. «Проект «Путешествие мечты» для тех, кто мечтает путешествовать, но боится, как когда-то боялась я, - говорит она. - Когда я вижу, что человек сомневается в своих силах, я предлагаю стать участником нашего тура, потому что он будет окружён комфортом, заботой и вниманием, а с другой стороны - будет испытывать все тонкости самостоятельных путешествий и приобретать опыт, который поможет ему двигаться вперёд». По ее мнению, карта доступного туризма станет отличным навигатором и поможет избежать неверного выбора направления для отдыха. /TOURBUS.RU

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