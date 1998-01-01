Мачу-Пикчу открыли только для одного туриста

Древний город Мачу-Пикчу открыли для японского туриста, который прибыл в Перу с целью его посетить еще семь месяцев назад, сообщает сегодня портал CNN Travel.

"Джесси Катаяма прибыл в Перу из Японии 14 марта. Он остановился в городе Агуас-Кальентес, из которого 16 марта планировал отправиться в Мачу-Пикчу, предварительно получив разрешение на это и купив входной билет. Но именно в этот день правительство Перу решило закрыть достопримечательность из-за ситуации с COVID-19", — пишет портал.

Турист оказался в затруднительном положении и принял решение снять комнату в Агуас-Кальентес, где в итоге и провел семь месяцев.

"Я каждый день выходил на пробежку и любовался Мачу-Пикчу. Я думал, что никогда до него не доберусь и уже собрался возвращаться домой, поскольку закончились деньги. Но перед отъездом в Японию я зашел в турагентство, и смог получить специальное разрешение на посещение города", — рассказал японец CNN.

Мачу-Пикчу открылся только для него – других туристов в обычно переполненном путешественниками городе не было. Туриста сопровождали фотографы и руководитель достопримечательности.

"Люди в Перу очень добрые, я буду плакать в день своего отъезда отсюда. Эти семь месяцев были особенными, я открыл новую часть себя", — резюмировал турист.

Ранее министр культуры Перу Алехандро Нейра сообщил, что Мачу-Пикчу сможет принимать до 30% от обычного числа путешественников, но точную дату открытия города не назвал.

Как напоминает в свою очередь «Интерфакс», Мачу-Пикчу – город цивилизации инков, расположенный в Андах, был основан в XV веке, а позже заброшен. Мачу-Пикчу известен тем, что все стены построены без использования склеивающего материала, также здесь есть необычные астрономические сооружения.

Город был признан объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО в 1983 году.

/TOURBUS.RU