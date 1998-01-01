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13 октября
Эксперт: «Пхукет не вернется к нормальной жизни в течение трех лет»
Глава Ассоциации отелей Таиланда дал пессимистический прогноз относительно восстановления туриндустрии на популярном туристическом острове
Популярный у туристов тайский остров Пхукет не вернется к нормальной жизни в течение трех лет, считает президент Ассоциации отелей Таиланда (THA) Конгсак Хупонгсакорн, - сообщила вчера местная газета Asia Times.
"Ситуация с пандемией коронавируса намного хуже чем то, что было после цунами 2004 года. Пхукет опустел без туристов, а возобновление международного авиасообщения все время откладывается. Мы не ожидаем возвращения к нормальной жизни в течение трех лет", — цитирует эксперта издание.
Как отмечает газета, в обычное время 80% прибыли острову приносит туризм, в котором заняты более 300 тысяч человек. Сейчас десятки тысяч работников вынуждены были вернуться в свои провинции из-за проблем в отрасли, а остальные согласились на значительное сокращение зарплаты.
Напомним, что, как сообщили нам в начале месяца в московском офисе Управления по туризму страны, правительство Королевства Таиланд продолжает сохранять все меры безопасности и продлевает действие нескольких указов, связанных с пандемией.
Так, правительство Таиланда в шестой раз одобрило продление действия «Указа о чрезвычайном положении в стране» еще на один месяц, с 1 по 31 октября 2020 года.
Кроме того, правительство Таиланда продлило до 31 октября «визовую амнистию» для иностранцев, задержавшихся в стране из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. Амнистия продлевается автоматически уже в четвертый раз.
/TOURBUS.RU
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