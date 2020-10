Новости Coral Travel сообщил подробности программы полетов в Танзанию Рейсы на остров Занзибар будут осуществляться раз в 10 дней на лайнерах Boeing 777-300ER авиакомпании Royal Flight

Как сообщили сегодня нашему порталу в компании Coral Travel чартерные рейсы туроператора на танзанийский остров Занзибар из Шереметьево стартуют 29 октября на крыльях Royal Flight с периодичностью раз в 10 дней. Стоимость тура на 10 ночей с завтраками начинается со 143 тыс. руб. на двоих. Туристам предлагается размещение в отелях различных категорий, в том числе Pearl Beach Resort & Spa Zanzibar и The Royal Zanzibar Beach Resort (5*), Reef and Beach Resort и My Blue Nungwi Beach Resort (4*), Opera Boutique Hotel и Kibanda Hotel Nungwi (3*). Перелеты будут осуществляться на лайнере Boeing 777-300ER. Это самый большой борт в парке авиакомпании, вмещающий 492 кресла, в том числе 14 мест в салоне бизнес-класса. Как отметили в компании, «согласно правилам въезда в Танзанию, справка с отрицательным результатом теста на COVID-19 туристам не требуется. При этом при перелете и размещении в отеле соблюдаются все необходимые меры безопасности: проводится скрининг температуры тела пассажиров и экипажа, осуществляется регулярная уборка и санитарная обработка бортов и номеров. Путешественникам необходимо также соблюдать ряд профилактических требований – носить маски, придерживаться рекомендуемой социальной дистанции и заполнить форму с информацией о пребывании на территории Танзании. Со своей стороны Coral Travel предлагает туристам, отправляющимся на Занзибар, страховку, которая покрывает большую часть расходов на диагностику, лечение COVID-19 и возвращение в Россию». Таким образом, на данный момент четыре туроператора анонсировали свои чартерные программы на Занзибар. Кроме Coral Travel , это «Пегас Туристик» – с 25 октября и ANEX Tour и «Интурист» – c 30 октября. Ранее пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина отметила, что «сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились. Стоимость путешествия на Занзибар на двоих составит около 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа. При этом в некоторых агентствах говорят, что из-за коронавируса затормозились продажи всех направлений, в том числе, российских. Туристы ждут, когда ситуация улучшится. Кроме того, многие рассчитывают на открытие популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Кубы, Вьетнама, Таиланда». Напомним, что до начала пандемии коронавируса ежегодно Танзанию посещали около 1,5 млн иностранных туристов. При этом, по данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями. /TOURBUS.RU

