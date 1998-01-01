|
|
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72
|
13 октября
Россияне хотят отдыхать в последний день года
ВЦИОМ изучил мнение россиян относительно предложнения Минтруда объявить выходным днем 31 декабря
Предложение Минтруда объявить выходным днем 31 декабря будущего года поддерживает практически каждый второй россиянин (48%), среди сограждан в возрасте 35-44 лет данную идею одобряют 51% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
Среди аргументов сторонников этой инициативы — необходимость спокойно подготовиться к новогодним праздникам, включая походы по магазинам и подготовку подарков, а также мнение о том, что данный день фактически не является полноценным рабочим днем, отмечают социологи.
В свою очередь, как показывает опрос, 14% сограждан (или каждый седьмой) выступают против данной инициативы, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 18%. По мнению противников этой идеи, праздников в стране и без этого слишком много, многие сограждане не умеют отдыхать, во время "новогодних каникул" злоупотребляют алкоголем.
По данным ВЦИОМ, каждому третьему россиянину (36%) совершенно безразлично, станет 31 декабря 2021 года выходным днем или нет, среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких равнодушных почти половина (46%).
В целом, согласно исследованию, 27% россиян обычно работают 31 декабря полный день; по неполному графику, как правило, трудится каждый пятый (21%); 37% сограждан отметили, что у них бывает по-разному (бывает, что работают, а бывает и свободный день).
По данным ВЦИОМ, 14% сограждан обычно не работают 31 декабря.
Напомним, что ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году.
По предложению Минтруда, в 2021 году будут следующие дни отдыха: "январские каникулы" с 1 по 10 января, тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.В мае предлагается сделать днями отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября.
Наконец, по предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.
"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — пояснили перенос в Минтруде.
В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.
/TOURBUS.RU
Теги:
Добавить комментарий
|
Поиск по новостям
Подписка
|
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
|
(495) 723-72-72