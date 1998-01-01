Россияне хотят отдыхать в последний день года

Предложение Минтруда объявить выходным днем 31 декабря будущего года поддерживает практически каждый второй россиянин (48%), среди сограждан в возрасте 35-44 лет данную идею одобряют 51% респондентов, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

Всероссийский инициативный опрос был проведен 28 сентября 2020 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Среди аргументов сторонников этой инициативы — необходимость спокойно подготовиться к новогодним праздникам, включая походы по магазинам и подготовку подарков, а также мнение о том, что данный день фактически не является полноценным рабочим днем, отмечают социологи.

В свою очередь, как показывает опрос, 14% сограждан (или каждый седьмой) выступают против данной инициативы, среди респондентов в возрасте 60 лет и старше эта доля составила 18%. По мнению противников этой идеи, праздников в стране и без этого слишком много, многие сограждане не умеют отдыхать, во время "новогодних каникул" злоупотребляют алкоголем.

По данным ВЦИОМ, каждому третьему россиянину (36%) совершенно безразлично, станет 31 декабря 2021 года выходным днем или нет, среди молодежи в возрасте 18-24 лет таких равнодушных почти половина (46%).

В целом, согласно исследованию, 27% россиян обычно работают 31 декабря полный день; по неполному графику, как правило, трудится каждый пятый (21%); 37% сограждан отметили, что у них бывает по-разному (бывает, что работают, а бывает и свободный день).

По данным ВЦИОМ, 14% сограждан обычно не работают 31 декабря.

Напомним, что ранее сообщалось, что Минтруд России подготовил проект постановления правительства РФ о переносе выходных дней в 2021 году.

По предложению Минтруда, в 2021 году будут следующие дни отдыха: "январские каникулы" с 1 по 10 января, тройные выходные с 21 по 23 февраля и с 6 по 8 марта.В мае предлагается сделать днями отдыха с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая, еще одни "строенные" выходные выпадают с 12 по 14 июня. Сразу четыре выходных дня предлагается установить с 4 по 7 ноября.

Наконец, по предложению ведомства, россияне не будут работать 31 декабря 2021 года.

"Поскольку в следующем году несколько праздничных дней совпадают с выходными, предлагается следующий механизм переноса: выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно. Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля", — пояснили перенос в Минтруде.

В ведомстве добавили, что предлагаемый перенос выходных дней соответствует положениям трудового законодательства о продолжительности еженедельного непрерывного отдыха не менее 42 часов.

/TOURBUS.RU