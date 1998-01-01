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13 октября
Петербург снова надеется получить награду World Travel Awards
Северная столица уже пять лет подряд получает самые престижные туристические награды
Город на Неве шестой раз подряд претендует на награду самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards, открытое онлайн-голосование по которой проходит на официальном сайте организатора и продлится до 25 октября 2020 года.
Результат тоже появится скоро - победители будут объявлены на финальной онлайн-церемонии, которая состоится 27 ноября, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.
В этом году Петербург представлен во многих номинациях премии. Так, в «мировом разрезе» он претендует на победу как «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее городское культурное направление мира» и «Лучшее круизное направление».
«Подтверждать первенство в мировом рейтинге – непростая задача даже для Петербурга, который, как магнит, привлекает туристов за счет своей неповторимой атмосферы, - считает глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. - Наша задача - не только знакомить гостей города с великим культурным наследием России, но и дать им возможность насладиться настоящим петербургским гостеприимством».
По его словам, именно для этого в Северной столице развивают проект «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга», который в полной мере раскрывает многогранный туристский потенциал города с яркими и масштабными городскими событиями, классическими и новыми музейными маршрутами, а также современными креативными пространствами, широким выбором речных и морских круизов.
Кроме того, Петербург активно продвигает санаторно-курортный кластер в Курортном районе и гастрономический туризм. «Уникальное сочетание туристских возможностей по праву делает наш город российским и международным центром всесезонного туризма», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.
Стоит отметить, что Петербург пять лет подряд получает самые престижные награды World Travel Awards. В 2015 году Северная столица получила первую награду в номинации «Ведущее европейское направление», в 2016 году город стал лауреатом премии в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира».
В 2017 и 2018 годах Петербург стал лидером в номинации «Лучшее городское направление Европы», а в 2019 году занял первую строчку в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе», обогнав такие города, как Париж, Амстердам и Барселона.
«Безусловно, Петербург был и остается одной из наиболее востребованных туристических дестинаций не только в России, но и в мире, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. - Сейчас, когда из-за разного рода ограничений мировой туризм испытывает огромные трудности и турпоток повсеместно «просел», важно продвигать свои направления в надежде на то, что положение скоро изменится в лучшую сторону».
По ее оценке, после ЧМ-2018 Петербург уже стал довольно узнаваем в мире, и поэтому не исключено, что и в этом году он снова получит World Travel Awards в той или иной номинации.
/TOURBUS.RU
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