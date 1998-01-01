Петербург снова надеется получить награду World Travel Awards

Город на Неве шестой раз подряд претендует на награду самой престижной премии в сфере туризма World Travel Awards, открытое онлайн-голосование по которой проходит на официальном сайте организатора и продлится до 25 октября 2020 года.

Результат тоже появится скоро - победители будут объявлены на финальной онлайн-церемонии, которая состоится 27 ноября, - сообщает наш корреспондент в городе на Неве.

В этом году Петербург представлен во многих номинациях премии. Так, в «мировом разрезе» он претендует на победу как «Лучшее направление в сфере делового туризма», «Лучшее туристское направление. Город», «Лучшее городское культурное направление мира» и «Лучшее круизное направление».

«Подтверждать первенство в мировом рейтинге – непростая задача даже для Петербурга, который, как магнит, привлекает туристов за счет своей неповторимой атмосферы, - считает глава профильного комитета Смольного Сергей Корнеев. - Наша задача - не только знакомить гостей города с великим культурным наследием России, но и дать им возможность насладиться настоящим петербургским гостеприимством».

По его словам, именно для этого в Северной столице развивают проект «Новая культурная и туристская география Санкт-Петербурга», который в полной мере раскрывает многогранный туристский потенциал города с яркими и масштабными городскими событиями, классическими и новыми музейными маршрутами, а также современными креативными пространствами, широким выбором речных и морских круизов.

Кроме того, Петербург активно продвигает санаторно-курортный кластер в Курортном районе и гастрономический туризм. «Уникальное сочетание туристских возможностей по праву делает наш город российским и международным центром всесезонного туризма», – комментирует председатель Комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев.

Стоит отметить, что Петербург пять лет подряд получает самые престижные награды World Travel Awards. В 2015 году Северная столица получила первую награду в номинации «Ведущее европейское направление», в 2016 году город стал лауреатом премии в номинации «Лидирующее культурно-туристическое направление мира».

В 2017 и 2018 годах Петербург стал лидером в номинации «Лучшее городское направление Европы», а в 2019 году занял первую строчку в номинации «Лидирующее направление городского туризма в Европе», обогнав такие города, как Париж, Амстердам и Барселона.

«Безусловно, Петербург был и остается одной из наиболее востребованных туристических дестинаций не только в России, но и в мире, - считает менеджер компании «Путешествуем вместе» Марина Делицой. - Сейчас, когда из-за разного рода ограничений мировой туризм испытывает огромные трудности и турпоток повсеместно «просел», важно продвигать свои направления в надежде на то, что положение скоро изменится в лучшую сторону».

По ее оценке, после ЧМ-2018 Петербург уже стал довольно узнаваем в мире, и поэтому не исключено, что и в этом году он снова получит World Travel Awards в той или иной номинации.

/TOURBUS.RU