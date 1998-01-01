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12 октября
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Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 500 тысяч рублей за неразмещение ПЦР-теста/ Финляндия продлила ограничения на въезд туристов еще на месяц/ Туристы определили лучший морской курорт Краснодарского края
Вернувшихся из-за границы москвичей оштрафовали на 500 тысяч рублей за неразмещение ПЦР-теста
Более 2% граждан, вернувшихся с 1 августа с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования на портал госуслуг в течение трех дней после прилета, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Москве. "Несмотря на возможность бесплатного прохождения тестирования и доступность этой услуги в Москве, более 2% граждан, вернувшихся с 1 августа 2020 года с отдыха за границей, не внесли результаты тестирования в Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) в течение трех дней после прилета", — рассказали в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, гражданам, не выполняющим установленные требования, направлено 2031 уведомление о явке для составления протокола об административном правонарушении.
"Составлено 1370 протоколов, предусматривающих для граждан административную ответственность в виде штрафа в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. Если же эти действия повлекли причинение вреда здоровью других людей, размер штрафа может составлять от 150 тысяч до 300 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе.
Там также отметили, что решения по данной статье принимает суд, в связи с этим административные материалы в отношении 855 граждан направлены в районные суды.
"По результатам дел, рассмотренных судами, 36 гражданам присуждены административные штрафы на сумму 502 500 рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах и по ним назначены даты заседаний", — добавили в Роспотребнадзоре.
Финляндия продлила ограничения на въезд туристов еще на месяц
Власти Финляндии на месяц продлили ограничения на въезд туристов из ряда стран с неблагоприятной обстановкой из-за COVID-19, сообщает портал Yle. "Власти Финляндии до 10 ноября продлили ограничения на въезд из ряда стран в связи с пандемией, а также добавили в "красный" список новые государства — Латвию, Лихтенштейн и Кипр. До настоящего времени они оставались единственными свободными от ограничений странами в ЕС", — отмечает портал. Правила вступили в силу 12 октября.
Туристы определили лучший морской курорт Краснодарского края
Сочи занял первое место в рейтинге курортов Краснодарского края по степени удовлетворённости туристов: по факту проведенного здесь летнего отпуска рекомендовать Сочи друзьям готовы три четверти (77%) туристов. Для Анапы этот показатель составил 68%, а для Геленджика – 67%. Такие данные следуют из опроса, проведенного онлайн-сервисом для путешественников Biletix с участием более 1500 человек.
Впрочем, по критерию улучшения условий отдыха по сравнению с прошлым годом Анапа обогнала Сочи: о том, что отдых здесь стал лучше, заявили 52% туристов. Такого же мнения о Сочи остались 46% отдохнувших здесь туристов, а о Геленджике – лишь 27%.
Во всех трёх городах наибольшее удовлетворение у туристов оставили природные достопримечательности. Самым «слабым местом» Сочи и Геленджика стал уровень профессионализма работников туристической сферы, а в Анапе – чистота окружающей среды.
/TOURBUS.RU
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