Aegean Airlines открыла продажу билетов на рейс Афины — Москва

Греческая авиакомпания Aegean Airlines открыла продажу билетов из Афин в Москву с 25 октября. Программа заявлена до 30 октября 2021 года с частотой дважды в неделю на самолетах Airbus A320. Стоимость невозвратного билета на старте полетного расписания составляет порядка €340 в оба конца, - сообщил сегодня Российский союз туриндустрии.

В настоящее время Греция официально принимает до пятисот россиян в неделю при наличии ПЦР-теста на отсутствие коронавируса и подтверждения брони отеля. При этом пока что спрос на направлении невелик — в основном это бизнесмены или граждане России, направляющиеся в Грецию по семейным обстоятельством с пересадкой в Каире.

По мнению туроператоров, опрошенных РСТ, заявление греческого перевозчика выглядит скорее как желание возобновить рейсы из Афин, нежели реальность. «Пока Россия не возобновит воздушное сообщение, инициатива Aegean Airlines остается просто надеждой. Но я был бы искренне рад, если бы авиакомпания смогла выполнять эти рейсы. В целом неважно, кто взлетит – греки или «Аэрофлот», в любом случае будет колоссальный положительный эффект», – отметил генеральный директор компании «Музенидис Трэвел» Александр Цандекиди.

«Запросов на поездки у нас в разы больше, чем может вместить квота. Надеюсь, что российские власти в курсе этой тенденции. Если бы наши профильные ведомства отслеживали статистику запросов, это подтолкнуло бы к принятию решения о возобновлении прямых рейсов в Грецию, они очень нужны, – добавил эксперт.

– Тем более что эпидемическая обстановка в стране благополучная по сравнению с другими европейскими направлениями».

Генеральный директор компании «Пантеон» Анатолий Гаркушин также считает, что новость стоит рассматривать только как намерение авиакомпании. «Ситуация, прежде всего, зависит от российского оперативного штаба по коронавирусу. А допуски от Росавиации еще не означают, что всем разрешат поставить рейсы», – подчеркнул он.

«Мы объясняем туристам , что необходимо дождаться полноценного открытия воздушных границ, чтобы потом не пришлось добиваться возвращения денег. Надо грамотно все людям разъяснять, чтобы избежать претензий», – говорит эксперт.

Генеральный директор компании «Амботис» Виталий Стаматов также подтвердил наличие спроса на Грецию. «Если Россия в ближайшее время возобновит авиасообщение, будем очень рады. У нас туристы и деловые люди летают в Грецию через третьи страны или на частных бортах. В любом случае надо дождаться разрешения российских властей, чтобы самолеты полетели напрямую, и не только Aegean Airlines», – заключил г-н Стаматов.

/TOURBUS.RU