За восемь с лишним украденных миллионов – новый условный срок

Смольнинский районный суд Петербурга поставил очередную точку в «работе» хорошо известной в городе на Неве Татьяны Макеевой (на фото — из сети «ВКонтакте»): на сей раз бывший исполнительный директор и главный бухгалтер турфирмы «Люкс Тревел» получила наказание в виде 4 лет лишения свободы. Условно, с испытательным сроком в 5 лет, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Рассматривая это дело, суд установил, что у 74 потерпевших, заключивших с компанией договоры на оказание туристических услуг, подсудимая похитила более 8,6 млн рублей. Соответственно, он признал Татьяну Макееву виновной в мошенничестве в особо крупном размере. А она, в свою очередь, тоже признала вину и частично возместила ущерб, удовлетворив гражданские иски потерпевших.

Отметим, что тот же суд в 2018 году уже назначал условный срок г-же Макеевой по аналогичному делу. С 2012 по 2015 год она похищала деньги клиентов, так и не поехавших в Таиланд, Вьетнам, Тунис, Турцию, Кипр, Черногорию, Симферополь и на Кубу, на сумму около 4 млн рублей.

Женщину осудили на 3 года условно с испытательным сроком в три года, который, как показывает приговор 2020 года, она нарушила. Но опять получила условное наказание.

«Петербурженка Татьяна Макеева, яркая блондинка, любит жить красиво. Она водит «Мерседес» с открытым верхом, отдыхает на Бора-Бора и Бали. А вот ее клиенты, заплатившие за путевки кто десятки, а кто и сотни тысяч рублей, нигде не отдыхают», – так описывалась ситуация некоторое время назад.

На самом деле мошенница «облапошивает» клиентов на протяжении многих лет. Еще летом 2016-го, к примеру, в социальных сетях было полно сообщений о том, что «это жулики и аферисты, деньги возвращать не собираются, а Макеева юлит и врет про какой-то заблокированный счет». Как выяснило следствие, она обманывала клиентов и в 2015-м, а только по линии «Бамбук Тура» мошенница присвоила около 3,265 млн чужих рублей, пообещав их владельцам увлекательный отдых в самых разных странах мира.

В конечном итоге уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество с использованием служебного положения») в ее отношении, которое было возбуждено в начале 2017-го и касалось обмана клиентов в «Бамбук Тур», в ноябре 2018-го как раз и закончилось приговором.

Только наука никак не идет впрок: после того, как история с возглавляемой мошенницей компанией «Бамбук Тур» получила широкую известность, в «клубе обманутых туристов» в сети «Вконтакте» выяснили, что фактически «Бамбук Тур» сменил вывеску на «Люкс Тревел» и …переехал на соседнюю улицу.

Однако сути своей эта компания так и не поменяла, а фраза «курить бамбук» так и осталась актуальной для десятков клиентов с обманутыми надеждами и несбывшимися мечтами.

«К сожалению, судебная практика в отношении «туристических» мошенников остается почти неизменной, - констатирует юрист Александр Семенов. – Они крайне редко получают минимальные реальные сроки заключения – чаще всего суд ограничивается условным наказанием. И это только провоцирует мошенников на совершение новых преступлений: случаев, когда, даже находясь на испытательном сроке, они снова совершают преступление того же характера, хватает.

И пока не будут ужесточены меры наказания, число желающих обобрать доверчивых людей, скорее всего, не уменьшится».

/TOURBUS.RU