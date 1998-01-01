Швейцария вновь ввела карантин для прилетающих из России

Карантин, отмененный 8 августа, теперь вновь нужно проходить в течение 10 дней дома или в отеле

Швейцария вводит 10-дневный карантин для граждан, прибывающих из семи стран, в том числе, из России. Это мера вступила в силу сегодня, 12 октября, сообщил Федеральный офис общественного здравоохранения страны (FOPH).

"Люди, прибывающие в Швейцарию из России, Туниса, Словакии, Иордании, Ирана, Грузии и Канады, а также из нескольких регионов Германии, Италии и Австрии, с 12 октября 2020 года обязаны соблюдать десятидневный карантин. Отрицательный результат теста не освобождает от обязательного карантина", — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечает FOPH, карантин можно соблюдать как дома, так и в гостинице. В течение двух дней необходимо оповестить о своем прибытии управление кантона. Покидать место размещения запрещено. За несоблюдение карантина и невыполнение мер санитарной безопасности (социальное дистанцирование, масочный режим) будет выписан штраф в размере до 9,2 тыс. евро.

Как подчеркивается в материалах управления здравоохранения Швейцарии, отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус не снимает требование карантина и не сокращает продолжительность изоляции. «Отрицательный результат теста не исключает заражения новым коронавирусом», - считают швейцарские эпидемиологи.

При этом с 12 октября карантин по прибытии в Швейцарию не нужно соблюдать гражданам Боливии, Доминиканы, Намибии, Суринама, Тринидад и Тобаго.

Напомним, наша страна была исключена из карантинного списка Швейцарии 8 августа ввиду улучшения ситуации с коронавирусом.

После этого Россия и Швейцария с 15 августа возобновили авиасообщение: раз в неделю осуществляются рейсы Москва – Цюрих и Москва – Женева авиакомпаний Swiss и "Аэрофлот".

Между тем, россияне не могут посещать Швейцарию с туристическими целями. В эту страну разрешен въезд только гражданам с видом на жительство в этой стране, а также лицам, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение.

Туристические визы Швейцария также не выдает, так как с 19 марта закрыты визовый отдел посольства и офис визового центра TLS Russia. Сейчас разрешение на въезд в страну можно получить только в случае приглашения от медицинской клиники или от высшей школы на обучение.

"Восстановление авиарейсов фактически никак не отразилось на туристическом спросе, новых запросов на туры в Швейцарию не поступало. Не спешат россияне планировать и зимние поездки, хотя некоторые новогодние брони уже есть.

Но ввиду неопределенности с открытием направления туроператоры обсуждают возможность их отмены", — отмечали ранее в Ассоциации туроператоров России.

"Спрос на туры в Швейцарию может восстановиться в короткие сроки: в течение 1-2 месяцев. Но это произойдет только в том случае, если Швейцария будет пускать все категории путешественников. Туристов могут заинтересовать экскурсионные и горнолыжные туры", — добавили в АТОР.

/TOURBUS.RU