Главная
Страны
Онлайн-обучение: ваш путь к успеху
Workshop
О журнале
Национальные администрации по туризму в РФ
Календарь международных выставок.
ИД «ТУРБИЗНЕС»
Контакты
 
туристический бизнес
для профессионалов
(495) 723-72-72

Новости
12 октября
Росавиация разрешила выполнять регулярные рейсы за рубеж еще из четырех городов

Туроператоры уже сообщают о начале полетных программ в Турцию из Самары


"В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", — сообщила Росавиация.

Для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в РФ из-за рубежа гражданам нужно выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, напомнили в ведомстве.

 

Напомним, что Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

При этом полеты были возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

 

Как сообщает АТОР, на этом фоне туроператоры и региональные аэропорты уже начали анонсировать новые рейсы.

Так, на сайте аэропорта Курумоч (Самара) в пятницу, 9 октября, появилось сообщение, что с 10 октября отсюда будут выполняться рейсы в Анталью . О постановке таких рейсов уже сообщили в AZUR air и Pegas Fly.

 

Как сообщилив PEGAS Touristik, туроператор запускает полетную программу в Анталью из Самары. Рейсы будут выполняться с 11 октября по нечетным дням. Дата окончания полетной программы - 21 ноября. Возможность постановки рейсов из Красноярска пока рассматривается.

 

Туроператор TUI Россия также анонсировал свою новую полетную программу из Самары в Анталью, которая базируется на рейсах авиакомпании «Уральские Авиалинии» по графику:  Самара 05:10 – Анталья 07:50 еженедельно по средам и субботам c 17.10 по 11.11.

Анталья 20:20 – Самара 00:50 еженедельно по вторникам и пятницам с 23.10 по 10.11.

 

Туроператор «Интурист» в данный момент изучает целесообразность постановки чартерной цепочки в Турцию из некоторых из четырех новых городов вылета. Туроператор ANEX Tour сообщил, что сейчас определяется с полетной программой из новых пунктов.

Вопрос постановки полетных программ из новых аэропортов в настоящий момент изучает и авиакомпания "Россия", - сообщили также в АТОР. 

/TOURBUS.RU


Теги:

Назад к списку новостей
Добавить комментарий




Поиск по новостям
По дате:
По месяцу и году:
По тексту:


Подписка
Укажите ваш e-mail для получения свежих новостей.
 
Издания
Проекты
Онлайн
© 1998 — 2020 «Турбизнес»
Контактная информация
Реклама на сайте
Письмо редактору сайта
(495) 723-72-72
 