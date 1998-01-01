Росавиация разрешила выполнять регулярные рейсы за рубеж еще из четырех городов

Туроператоры уже сообщают о начале полетных программ в Турцию из Самары

"В соответствии с решением правительства РФ, с 9 октября в перечень пунктов РФ, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск", — сообщила Росавиация.

Для предотвращения распространения СОVID-19 всем прибывающим в РФ из-за рубежа гражданам нужно выполнять требования Роспотребназдора по соблюдению карантинных мер, напомнили в ведомстве.

Напомним, что Россия запретила все международные пассажирские авиаперевозки на фоне пандемии в марте. В августе-сентябре власти разрешили полеты в несколько городов Турции, а также в Лондон, на Занзибар, в Женеву, Дубай, Каир, на Мальдивы, в Сеул, Минск, Бишкек и Нур-Султан.

При этом полеты были возможны только из шести городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Как сообщает АТОР, на этом фоне туроператоры и региональные аэропорты уже начали анонсировать новые рейсы.

Так, на сайте аэропорта Курумоч (Самара) в пятницу, 9 октября, появилось сообщение, что с 10 октября отсюда будут выполняться рейсы в Анталью . О постановке таких рейсов уже сообщили в AZUR air и Pegas Fly.

Как сообщилив PEGAS Touristik, туроператор запускает полетную программу в Анталью из Самары. Рейсы будут выполняться с 11 октября по нечетным дням. Дата окончания полетной программы - 21 ноября. Возможность постановки рейсов из Красноярска пока рассматривается.

Туроператор TUI Россия также анонсировал свою новую полетную программу из Самары в Анталью, которая базируется на рейсах авиакомпании «Уральские Авиалинии» по графику: Самара 05:10 – Анталья 07:50 еженедельно по средам и субботам c 17.10 по 11.11.

Анталья 20:20 – Самара 00:50 еженедельно по вторникам и пятницам с 23.10 по 10.11.

Туроператор «Интурист» в данный момент изучает целесообразность постановки чартерной цепочки в Турцию из некоторых из четырех новых городов вылета. Туроператор ANEX Tour сообщил, что сейчас определяется с полетной программой из новых пунктов.

Вопрос постановки полетных программ из новых аэропортов в настоящий момент изучает и авиакомпания "Россия", - сообщили также в АТОР.

/TOURBUS.RU