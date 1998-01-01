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В аэропорту Хитроу начали выдавать ковид-паспорта CommonPass/ За год зафиксированы лишь 44 случая заболевания коронавирусом в полете/ «Аэрофлот» не будет увольнять сотрудников

В аэропорту Хитроу начали выдавать ковид-паспорта CommonPass

Первые международные удостоверения о здоровье пассажира стали выдавать в лондонском аэропорту Хитроу. Эти электронные пропуска позволят туристам путешествовать без соблюдения карантина, сообщает Daily Mail.

"Ковид-паспорта CommonPass будут тестироваться в крупнейших аэропортах мира пассажирами-добровольцами на рейсах United Airlines и Cathay Pacific, направляющихся из Лондона в Нью-Йорк, Гонконг и Сингапур. В перспективе удостоверения рассматриваются в качестве долгосрочной меры, которая позволит воздушным перевозкам вернуться к доковидному режиму", — пишет издание.

Как отмечает газета, пассажиру перед полетом необходимо сдать тест на коронавирус в аэропорту. Если результат анализа отрицательный, то его загружают в приложение на смартфон с QR-кодом, который могут сканировать сотрудники авиакомпаний и пограничники. Также в цифровой паспорт здоровье можно будет загружать информацию о вакцинациях.

Предполагается, что введение ковид-паспорта будет опробовано в 20 странах мира, а полномасштабный запуск удостоверений предполагается в начале 2021 года.

Между тем, власти Великобритании пока наблюдают за проектом со стороны, чтобы оценить его перспективы и эффективность.

По словам главного врача CommonPass Брэдли Перкинса, без возможности доверять тестам на коронавирус и фиксировать данные безопасности пассажиров страны продолжат сохранять карантинные ограничения и запреты на международные рейсы.

За год зафиксированы лишь 44 случая заболевания коронавирусом в полете

Международная ассоциация воздушного транспорта (IАТА) провела исследование, которое показало, что с начала этого года зафиксировано лишь 44 связанных с полетом случая заболевания COVID-19. Всего за этот период в мире было перевезено около 1,2 млрд авиапассажиров. Таким образом, риск заразиться COVID на борту оценивается в один случай на каждые 27 млн путешественников.

"Мы считаем эти цифры чрезвычайно обнадеживающими. Кроме того, подавляющее большинство опубликованных случаев произошло до того, как ношение лицевых покрытий в полете стало широко распространенным", — заявил медицинский советник IATA Дэвид Пауэлл, чьи слова приводятся в сообщении организации. Принимаемые меры защиты от распространения COVID на воздушном транспорте (ношение масок, управляемая организация очередей, бесконтактная обработка данных) показывают эффективность, полагают в IATA. Дополнительный "слой" защиты добавляет система фильтрация воздуха в салоне самолета. "Нет ничего абсолютно безопасного. Но с учетом всего лишь 44 опубликованных случаев потенциальной передачи COVID-19 в полете среди 1,2 млрд путешественников риск заражения вирусом на борту, по-видимому, относится к той же категории, что и удар молнии", — сказал генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

«Аэрофлот» не будет увольнять сотрудников

"Аэрофлот" в отличие от других международных авиакомпаний не планирует сокращений штата сотрудников в связи с последствиями пандемии коронавируса, заявил гендиректор авиаперевозчика Виталий Савельев на коллегии Минтранса по итогам года в пятницу.

"Хочу отметить, что помощь государства, которая идет в адрес "Аэрофлота", позволяет нам сохранить весь наш уникальный коллектив. Мы не планируем никаких сокращений и надеемся, что все-таки мы сможем восстановиться", — сказал Савельев.

Он отметил, что значительные сокращения запланированы у ряда международных авиаперевозчиков.

"Относительно работы наших партнеров, наших конкурентов — в Lufthansa намечено большое сокращение: 22 тыс. человек, из которых 1,1 тыс. — это пилоты. На сегодняшний день Lufthansa сократила уже 8,3 тыс. человек. Такая же ситуация происходит в Air France KLM, которым была оказана помощь: 7 млрд евро получила Air France и 3 млрд евро — компания KLM. Однако также идет сокращение: 7,6 тыс. человек будет сокращено в Air France и 6,6 тыс. человек будет сокращено в KLM", — добавил глава "Аэрофлота".

/TOURBUS.RU