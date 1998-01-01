Петербургский туризм сделал ставку на современные технологии

В рамках всероссийского конкурса на грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного туризма город на Неве поддержал 25 инициатив, большая часть из которых ориентирована на разработку полезных IT-решений для сферы туризма и путешественников, - сообщает наш корреспондент в Северной столице.

Всего на реализацию этой программы правительство РФ выделило субсидию в размере 1,2 млрд рублей. Согласно положению о проведении конкурса на предоставление субсидий из федерального бюджета, участник может предоставить и гарантийное письмо высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, подтверждающее поддержку мероприятия, реализация которого предполагается за счет средств гранта.

При наличии такого документа автору инициативы прибавляются дополнительные баллы, которые увеличивают конечный шанс получения гранта.

Как сообщил председатель комитета по развитию туризма Петербурга Сергей Корнеев, возглавляемое им ведомство рассмотрело и рекомендовало поддержать самые актуальные и востребованные идеи для нашего города. В список претендентов на гранты, поддержанных властями, вошли сразу 13 проектов, направленных на разработку полезных IT-решений для путешественников.

Кроме того, две программы нацелены на создание интерактивных путеводителей и маршрутов для маломобильных туристов, пять проектов позволят внедрить новые перспективные маршруты, еще два продукта смогут усовершенствовать текущую и помогут созданию новой инфраструктуры в туризме города, а оставшиеся три кейса решат вопросы с аналитикой больших данных и развитием туристского потенциала Северной столицы.

«Новая грантовая программа Ростуризма – уникальная возможность поддержки стартапов и новых креативных идей в туризме, - считает Сергей Корнеев. – Она подходит для старта новых проектов малых и средних предприятий туристской сферы, а также является хорошим способом поддержки тех, кто не опустил руки в кризис и продумывает новые проекты по развитию туризма в Петербурге».

Стоит отметить, что финансирование смогут получить и проекты, которые связаны с созданием инфраструктуры для комфортного отдыха на природе - современные кемпинги, автокемпинги, модульные отели и другие аналогичные объекты.

Помимо этого, гранты будут выделяться на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих, включая навигацию, обеспечение безопасности, организацию зон отдыха и др. Выплаты также будут предоставляться на создание доступной среды для маломобильных путешественников.

Согласно правилам программы, претендовать на получение субсидии могут только российские юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные не позднее 22 марта 2020, не имеющие неуплаченных налогов, штрафов, пени, подлежащих оплате в соответствии с законодательством РФ, просроченных задолженностей перед федеральным бюджетом.

Получатель гранта должен будет вложить в свой проект собственные средства — не менее 30% от объема запрашиваемого гранта. При этом максимальная сумма гранта не должна превышать 3 млн рублей, а заявки можно подавать в электронной форме по принципу президентских грантов.

/TOURBUS.RU