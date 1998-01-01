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В понедельник Куба открывает для туризма 13 из 16 провинций

Иностранные туристы теперь смогут посещать практически все туристические центры острова свободы, за исключением Гаваны

Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус сообщил, что 13 из 16 кубинских провинций открываются с понедельника следующей недели для иностранных туристов.

Это стало возможно благодаря установлению ситуации "новой нормальности" в результате успехов по сдерживанию распространения коронавируса, заявил он в ходе круглого стола, заседание которого транслировалось по всей стране, - сообщает «Интерфакс».

В то же время Гавана пока остается закрытой, хотя, по оценкам, смогла сдержать вторую волну инфекции введением строгих ограничений, включая комендантский час.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель сказал в ходе обсуждения, что страна доказала, что она научилась жить с вирусом, сдержала вторую волну инфекции лучше, чем первую, уровень смертности от COVID-19 продолжает снижаться.

Таким образом, по его словам, нормальная экономическая и социальная жизнь может возобновиться при сохранении строгих мер по борьбе с вирусом, таких как масочный режим и дистанцирование. "Пандемия дорого нам обошлась и оказала большое влияние на наш государственный бюджет, но мы работали по принципу, не подлежащему обсуждению: главное сокровище — это жизнь кубинского народа", — сказал он.

Отметим, что страна была закрыта для международного туризма с целью преодоления инфекции в течение полугода.

Как отмечал в прошлом месяце советник посольства Кубы в Москве по вопросам туризма и директор российского представительства Министерствa туризма Кубы г-н Хуан Карлос Эскалона, «Куба хочет вернуться к тем временам, когда на остров летали регулярные и чартерные рейсы со всего мира, в том числе, из России.

У кубинских медиков накоплен большой опыт в борьбе с коронавирусом. Наши медицинские бригады оказали помощь в ликвидации вспышек этой инфекции в более чем 40 странах мира. Теперь эти опытные врачи будут постоянно дежурить в каждом отеле, который примет иностранных туристов».

«Эти специалисты смогут оказать всю необходимую помощь, если лечение коронавируса не потребует госпитализации. Расходы на лечение покроет страховка, приобрести которую можно прямо в отеле», – добавил представитель кубинского туризма.

Как отмечает, в свою очередь, АТОР, «на Кубе очень рассчитывают на возвращение российских чартеров. Во-первых, потому что Россия – второй по значимости иностранный рынок для карибского государства. В 2019 году Куба приняла рекордное количество российских туристов. В стране побывало почти 178 тыс. граждан РФ (+ 30% к 2018 году).

Во-вторых, прямые чартеры способны быстро обеспечить загрузку кубинских курортов, а значит, дать работу местному населению и оживить в целом туристический сектор. Наконец, именно чартеры могут первыми открыть полноценный воздушный мост между Россией и Кубой».

Между тем, «Аэрофлот», который планировал вновь начать полеты на Кубу еще 17 сентября, позднее сообщил, что отложил рестарт полетной программы в Гавану на 28 марта 2021 года.

/TOURBUS.RU