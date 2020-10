Новости «Интурист» и ANEX Tour тоже полетят на Занзибар Стали известны подробности чартерной программы, которую туроператоры будут осуществлять с конца октября на крыльях Azur Air

C 30 октября «Интурист» и ANEX Tour начинают черную программу по маршруту Москва - Стоун таун — Москва. Рейсы будут осуществляется три раза в месяц с частотой раз в 11 дней на крыльях авиакомпании-партнера Azur Air, - сообщили нам в компании. Напомним, что власти России с 1 августа разрешили авиакомпаниям летать в Танзанию (Занзибар). При въезде туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также заплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется. Как сообщает «Интурист», его клиенты смогут выбрать один из 90 отелей различных категорий от 2* до 5* с планом питания «завтраки», «полупансион» или «все включено». Стоимость туров в Танзанию на базе чартерной перевозки стартует от 135 755 руб на двоих на 11 ночей в отель 3 звезды с завтраками. Стоимость туров на регулярных рейсах на 7 ночей на двоих - от 149 763 руб в отель 3* с завтраками. Базовыми у «Интуриста» являются отели 3* и 4* в их числе Amaan Nungwi Beach Resort, Azao Resort&Spa, Fun Beach Hotel, Kendwa Rocks, My Blue, Nur Beach, Sandies Baobab, Sunset Bungalow, Tulia Zanzibar. Многие из них расположены рядом с деревней Джамбиани в непосредственной близости от пляжей на берегу Индийского океана. Кроме того, в ближайшее время в системе бронирования туроператора появятся и полноценные экскурсионные сафари-туры с прилетом в международный аэропорт Найроби (Кения). Эти экскурсионные программы будут доступны по мере появления соответствующих вариантов у крупнейших международных авиаперевозчиков. Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отметил, что «Танзация – одно из перспективных развивающихся направлений в нашем ассортименте. Мы имеем действующие контракты с несколькими принимающими компаниями в Танзании и можем предложить широкий выбор как пляжных туров на Занзибаре, так и сафари-туров в посещением Серенгети и Килиманджаро. Наше участие в чартерной программе на танзанийский остров Занзибар сделает отдых в этой экзотической стране этой зимой более доступным». Напомним, что сейчас в ассортименте «Интуриста» представлены туры на Занзибар и на базе регулярных рейсов. «Ежедневные вылеты на Занзибар на базе регулярной перевозки возможны с пакетами по системе актуализации регулярных рейсов», – рассказали в компании. Таким образом, на данный момент четыре туроператора анонсировали свои чартерные программы на Занзибар. Coral Travel открывает чартерные рейсы 29 октября, «Пегас Туристик» – с 25 октября, а ANEX Tour и «Интурист» – c 30 октября. «Представители туристической розницы, как и поставщики, возлагают на чартерные рейсы в Танзанию большие надежды. В условиях недоступности популярных пляжных зимних направлений, Танзания пока остается одной из немногих стран, продажи туров в которую могут помочь рынку продержаться в зимнем сезоне»,. - заявили в АТОР. В то же время пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина говорит, что «сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились. Стоимость путешествия на Занзибар на двоих составит около 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа. При этом в некоторых агентствах говорят, что из-за коронавируса затормозились продажи всех направлений, в том числе, российских. Туристы ждут, когда ситуация улучшится. Кроме того, многие рассчитывают на открытие популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Кубы, Вьетнама, Таиланда». Как отмечал ранее в беседе с нами гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян: "Мы продаем туры в Танзанию последние три года. Надо понимать, 99% агентов России продают в этой стране только одно направление – Занзибар. Там безопасно, чисто, вкусно, шикарный коралловый риф и Индийский океан. С конца октября, когда море в Турции похолодает, Занзибар может составить ей конкуренцию – там лето круглый год. Думаю, сначала будет летать один самолет в десять дней, потом раз в неделю. Рейсы будут из Москвы и Петербурга, а к концу октября – ноябрю, думаю, появятся вылеты из Ростова-на-Дону». Напомним, что ежегодно Танзанию посещали около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями. /TOURBUS.RU

Теги: Назад к списку новостей

Поиск по новостям По дате: По месяцу и году: Выберите месяц Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Выберите год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 По тексту:



Подписка