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09 октября
«Интурист» и ANEX Tour тоже полетят на Занзибар
Стали известны подробности чартерной программы, которую туроператоры будут осуществлять с конца октября на крыльях Azur Air
C 30 октября «Интурист» и ANEX Tour начинают черную программу по маршруту Москва - Стоун таун — Москва. Рейсы будут осуществляется три раза в месяц с частотой раз в 11 дней на крыльях авиакомпании-партнера Azur Air, - сообщили нам в компании.
Напомним, что власти России с 1 августа разрешили авиакомпаниям летать в Танзанию (Занзибар). При въезде туристы должны предъявить отрицательные тесты на COVID-19, а также заплатить $50 за визу. Соблюдения карантина не требуется.
Как сообщает «Интурист», его клиенты смогут выбрать один из 90 отелей различных категорий от 2* до 5* с планом питания «завтраки», «полупансион» или «все включено».
Стоимость туров в Танзанию на базе чартерной перевозки стартует от 135 755 руб на двоих на 11 ночей в отель 3 звезды с завтраками. Стоимость туров на регулярных рейсах на 7 ночей на двоих - от 149 763 руб в отель 3* с завтраками.
Базовыми у «Интуриста» являются отели 3* и 4* в их числе Amaan Nungwi Beach Resort, Azao Resort&Spa, Fun Beach Hotel, Kendwa Rocks, My Blue, Nur Beach, Sandies Baobab, Sunset Bungalow, Tulia Zanzibar. Многие из них расположены рядом с деревней Джамбиани в непосредственной близости от пляжей на берегу Индийского океана.
Кроме того, в ближайшее время в системе бронирования туроператора появятся и полноценные экскурсионные сафари-туры с прилетом в международный аэропорт Найроби (Кения). Эти экскурсионные программы будут доступны по мере появления соответствующих вариантов у крупнейших международных авиаперевозчиков.
Исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин отметил, что «Танзация – одно из перспективных развивающихся направлений в нашем ассортименте. Мы имеем действующие контракты с несколькими принимающими компаниями в Танзании и можем предложить широкий выбор как пляжных туров на Занзибаре, так и сафари-туров в посещением Серенгети и Килиманджаро.
Наше участие в чартерной программе на танзанийский остров Занзибар сделает отдых в этой экзотической стране этой зимой более доступным».
Напомним, что сейчас в ассортименте «Интуриста» представлены туры на Занзибар и на базе регулярных рейсов. «Ежедневные вылеты на Занзибар на базе регулярной перевозки возможны с пакетами по системе актуализации регулярных рейсов», – рассказали в компании.
Таким образом, на данный момент четыре туроператора анонсировали свои чартерные программы на Занзибар. Coral Travel открывает чартерные рейсы 29 октября, «Пегас Туристик» – с 25 октября, а ANEX Tour и «Интурист» – c 30 октября.
«Представители туристической розницы, как и поставщики, возлагают на чартерные рейсы в Танзанию большие надежды. В условиях недоступности популярных пляжных зимних направлений, Танзания пока остается одной из немногих стран, продажи туров в которую могут помочь рынку продержаться в зимнем сезоне»,. - заявили в АТОР.
В то же время пресс-секретарь РСТ Ирина Тюрина говорит, что «сразу несколько крупных туроператоров с конца октября по конец марта планируют чартеры в Танзанию, на остров Занзибар. При этом в турагентствах мнения по поводу спроса на Занзибар разделились.
Стоимость путешествия на Занзибар на двоих составит около 160 тыс. рублей с перелетом за неделю, что дешевле, чем на Мальдивах или Сейшелах. Из-за отсутствия зимой альтернативных направлений туры на Занзибар могут быть востребованы и их уже бронируют, хотя и без особого ажиотажа.
При этом в некоторых агентствах говорят, что из-за коронавируса затормозились продажи всех направлений, в том числе, российских. Туристы ждут, когда ситуация улучшится. Кроме того, многие рассчитывают на открытие популярных зимних пляжных стран – Доминиканы, Кубы, Вьетнама, Таиланда».
Как отмечал ранее в беседе с нами гендиректор сети турагентств "Розовый слон" Алексан Мкртчян: "Мы продаем туры в Танзанию последние три года. Надо понимать, 99% агентов России продают в этой стране только одно направление – Занзибар. Там безопасно, чисто, вкусно, шикарный коралловый риф и Индийский океан.
С конца октября, когда море в Турции похолодает, Занзибар может составить ей конкуренцию – там лето круглый год.
Думаю, сначала будет летать один самолет в десять дней, потом раз в неделю. Рейсы будут из Москвы и Петербурга, а к концу октября – ноябрю, думаю, появятся вылеты из Ростова-на-Дону».
Напомним, что ежегодно Танзанию посещали около 1,5 млн иностранных туристов. По данным Росстата, в 2019 году в Танзании побывало 6,3 тыс. российских граждан, в том числе лишь около 4 тыс. — с туристическими целями.
/TOURBUS.RU
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