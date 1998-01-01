Карелию «накрыл» туристический бум

Несмотря на то, что в 2020-м «высокий» сезон стартовал только в июле, поток туристов в республику оказался выше, чем в 2019 году: по официальным данным, всего за два месяца Карелию посетили около 350 тыс. гостей, тогда как за целое лето прошлого года – примерно 250 тыс. человек, - сообщает наш корреспондент на Северо-Западе.

Самой главной причиной такой ситуации специалисты называют переориентацию на внутренние направления отдыха, связанную с закрытыми внешними границами. Так, с июля по сентябрь 2020 года загрузка коллективных мест размещения в Карелии оказалась на уровне 98%, а в сентябре почти 100-процентная загрузка была зафиксирована в отелях Петрозаводска и Приладожья.

Не случайно Ольга Лукина, в конце августа занявшая пост заместителя руководителя регионального управления по туризму (а до недавнего времени – глава известной компании «Лукоморье») на одном из «круглых толов» отмечала «необычайный наплыв туристов». «Доходило до того, что некоторые объекты интереса были доступны им только после длинной очереди», - отмечала она.

Что касается достопримечательнстей, популярностью у туристов в этом году в первую очередь пользовались горный парк «Рускеала», Сортавала, музей-заповедник «Кижи» и природный «Кивач», а также столица региона Петрозаводск, водопады Ахинкоски и Белые мосты. Последние, к примеру, летом 2020 года посетили более 10 тыс. человек, тогда как в 2019-м - около 6 тыс.

Стремительно выросла популярность и горного парка «Рускеала»: в течение июля-августа 2020 года там побывали 235 тыс. туристов, тогда как за аналогичный период прошлого – «всего» 137 тыс. человек. И именно этот объект интереса имела в виду Ольга Лукина, когда говорила об очереди на посещение.

При этом глава Карелии Артур Парфенчиков отмечает, что республика и дальше намерена наращивать турпоток. «Наша основная задача - решить инфраструктурные проблемы, – констатирует он. - Для этого республика вошла в состав участников федеральной целевой программы, а в рамках подготовки к 100-летию республики мы восстановили авиасообщение, запустили новые железнодорожные маршруты и активно реконструируем наши автомагистрали».

По его словам, строительство федеральных трасс со стороны Петербурга и запуск федеральной трассы «Госграница – Кочкома» позволят в будущем увеличить поток как внутренних, так и иностранных туристов.

Кроме того, увеличить востребованность республики со стороны туристов в регионе намерены и с помощью участия в федеральной программе по кешбэку. Первый этап, кстати, в рамках которого гостям предложили 24 экскурсионных маршрута, особо популярностью не пользовался: по данным управления по туризму, возможностью вернуть деньги за путешествие воспользовались всего 38 человек.

В этой связи в республике полагают, что туристам надо предлагать новые варианты отдыха, отличные от уже давно «раскрученных». В частности, речь идет о создании сети веломаршрутов, информация о которой в соответствии со временем будет оцифрована и размещена в сети: любой потенциальный путешественник легко узнает не только о маршруте, но и ближайших местах отдыха, кафе и достопримечательностях.

Кроме того, в Карелии намерены развивать систему кемпингов, а также сервисы по обслуживанию кемперов и автопутешественников.

/TOURBUS.RU